أسر الدبة المسؤولة عن قتل شاب في إيطاليا

المصدر: رويترز

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أفادت معلومات صدرت اليوم الثلاثاء من إقليم ترينتينو الإيطالي بأنه تم أسر الدبة المعروفة باسم "جيه جيه 4" التي قتلت شابا أثناء تريضه في شمال البلاد.

وقالت حكومة إقليم ترينتينو الذي وقع به الهجوم إنه جرى العثور على الدبة أثناء الليل في المنطقة الواقعة حول غابات الإقليم.

وكانت الدبة قد هاجمت شابا يبلغ 26 عاما كان يتريض في أوائل أبريل في بلدية كالديس في وادي فال دي سول، الشهير بالمتنزهين والسياح.

وأكدت عينة من الحمض النووي من "جيه جيه 4" هوية الدبة.

والدبة المأسورة، هي شقيقة دب، يعرف باسم برونو الذي تم إطلاق النار عليه في بافاريا في عام 2006 .

وكان الإقليم قد أمر بإطلاق الرصاص على "جيه جيه 4" من أجل "الحفاظ على سلامة الجمهور العام". غير أن المحكمة الإدارية المحلية علقت الأمر الأسبوع الماضي. واستأنفت منظمات الرفق بالحيوان على الأمر.

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