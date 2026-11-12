جنسن هوانغ يتنحى عن قيادة «إنفيديا».. وكوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة

أعلن جنسن هوانغ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، في تطور بارز يأتي بعد أيام من تصاعد أزمة إدارية أحاطت بقيادة الشركة، على خلفية تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع سيدة أعمال صينية تخضع لتدقيق السلطات الأمريكية بشأن صلات استخباراتية مزعومة.

وقالت «رويترز»، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر، إن المديرة المالية للشركة كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، فيما تبدأ «إنفيديا» البحث عن خليفة دائم لهوانغ، الذي سيغادر أيضاً مجلس الإدارة. كما عينت الشركة هارفي جونز، الرئيس السابق لشركة «سينوبسيس» وعضو مجلس إدارة «إنفيديا»، رئيساً لمجلس الإدارة، في خطوة تعيد ترتيب هيكل القيادة بالشركة.

وجاء التنحي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء لبحث مستقبل هوانغ، وفق مصدر مطلع نقلت عنه «رويترز»، وذلك عقب تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أفاد بأن المجلس يستعد لإقالته. وتزامن ذلك مع تقارير نشرتها «نيويورك تايمز» عن علاقة ثانية مزعومة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الرعاية الصحية في «إنفيديا»، التي كانت تعمل تحت إشرافه.

وكان هوانغ قد أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن وفياً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته، من دون أن يورد تفاصيل بشأن العلاقة. وفتح مجلس الإدارة تحقيقاً مستقلاً في تقارير عن احتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية، مع الاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج الشركة.

وتكتسب مغادرة هوانغ أهمية استثنائية بالنظر إلى دوره في تأسيس «إنفيديا» وقيادتها لأكثر من ثلاثة عقود، وتحويلها إلى أكبر مورد لرقائق الذكاء الاصطناعي، ومحور رئيسي في الطفرة العالمية للقطاع. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4 تريليونات دولار، فيما يمتلك هوانغ حصة تقارب 3.61% من أسهمها.

وأشارت «رويترز» إلى أن سهم الشركة هبط بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب إعلان التنحي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات التغيير المفاجئ في القيادة على استراتيجية الشركة وعلاقاتها مع العملاء والشركاء، فضلاً عن منظومة شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات التي استفادت من استثمارات «إنفيديا» وتمويلاتها.