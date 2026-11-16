«أوبن إيه آي» توسع شراكتها مع «أليف» إلى 44 دولة بينها الإمارات

وسّعت شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) نطاق أعمالها الإعلانية على منصة «شات جي بي تي» إلى 44 سوقاً حول العالم، من خلال شراكة إعلانية حصرية مع شركة «أليف» (Aleph)، في خطوة تستهدف تسهيل وصول العلامات التجارية والوكالات الإعلانية إلى المنصة، وتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وبموجب الاتفاقية أصبح بإمكان المعلنين في 44 دولة التعاقد على المساحات الإعلانية عبر «أليف»، والحصول على خدمات الفوترة والمدفوعات، والدعم الفني محلياً، من خلال فرق متخصصة تعمل في الأسواق المستهدفة، بما يتيح للشركات التعامل بلغاتها وعملاتها المحلية، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية.

وتشمل الأسواق الجديدة 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها الإمارات ومصر والسعودية والكويت وقطر والمغرب وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتركيا، إضافة إلى 14 سوقاً في أمريكا اللاتينية، و16 في أوروبا وآسيا الوسطى، وأربع أسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال غاستون تاراتوتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أليف»، إن الذكاء الاصطناعي يفتح أساليب جديدة للتواصل مع الجمهور، مشيراً إلى أن الشراكة تتيح للشركات الإعلان عبر «أوبن إيه آي» في 44 سوقاً، بدعم فرق محلية، توفر الفواتير بالعملات المحلية، والخدمات الائتمانية.

وتستهدف الشراكة الاستفادة من طبيعة «شات جي بي تي» بوصفه منصة يستخدمها الأفراد للتعلم والاستكشاف، واتخاذ القرارات، ما يفتح مجالاً جديداً أمام المعلنين للوصول إلى الجمهور في سياقات تفاعلية مرتبطة باهتماماته واحتياجاته.

وتدير «أليف» بنية تحتية لخدمات الإعلان والمدفوعات في أكثر من 130 سوقاً، وتمتلك خبرة تمتد إلى 20 عاماً، وشراكات مع أكثر من 50 منصة رقمية عالمية، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 90 مكتباً حول العالم، كما تدعم مبادرات للتعليم والشمول الرقمي من خلال برنامج «خبير الإعلانات الرقمية» المعترف به من أكاديمية المهارات العالمية التابعة لليونيسكو.