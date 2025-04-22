بطارية تتيح القيادة 520 كم بـ 5 دقائق شحن

أطلقت الشركة الصينية كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجي الجيل الثاني من بطارية «شينشينج» ذات الشحن السريع، التي قالت إنها ستُشغّل أكثر من 67 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية هذا العام.

وخلال فعالية في «شنغهاي»، قال جاو هوان، رئيس التكنولوجيا لدى الشركة المعروفة باسم «كاتل»، إن الجيل الجديد من بطاريات «شينشينج» يُمكنه الوصول إلى مدى قيادة 520 كيلومتراً بشحنة مدتها 5 دقائق، ويمكن للبطارية شحن 80 % من طاقتها في 15 دقيقة بحسب «رويترز».

يأتي ذلك ضمن مساعي الملياردير روبن زينج، مؤسس «كاتل»، لتعزيز الابتكار في أكبر شركة لتصنيع البطاريات في العالم وخفض تكلفة تطوير السيارات الكهربائية، ما يُحدث نقلة نوعية في اقتصاديات هذه الصناعة.