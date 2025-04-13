«غوغل إيرث» يرصد برجاً في قاعدة سرية بنيفادا

رصد مستخدمو وسائل التواصل برجاً مثلث الشكل في القاعدة العسكرية شديدة السرية «المنطقة 51» في نيفادا، عبر صور «غوغل إيرث»، وفق «ديلي ميل». والتقطت صور الأقمار الصناعية على «خرائط غوغل» هذا الهيكل الغريب الذي يبلغ ارتفاعه نحو 150 إلى 190 قدماً، والذي أثار ظهوره المفاجئ تكهنات بأنه قد يكون «تكنولوجيا فضائية» خارقة، مشابهة لتلك التي تظهر في أفلام الخيال العلمي.

ويظهر البرج في الصور كبنية غريبة تلقي بظل مثلث، ما دفع البعض إلى الربط بينه وبين فيلم «2001: أوديسا الفضاء» الشهير. وانقسم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين مازح وجاد في محاولاتهم لتفسير هذا البناء غير المألوف، حيث كتب أحد مستخدمي «فيسبوك»: «إنه يشبه النصب التذكاري في الفيلم تماماً». بينما اقترح آخرون، بمزاح، أنه قد يكون «محطة شحن للأطباق الطائرة».