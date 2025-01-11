تعاون بين «أوبن إنوفايشن إي آي» و«إنتل»

أعلنت شركة Open Innovation AI، «أوبن إنوفايشن إي آي» المتخصصة في تنسيق وحدات معالجة الرسوميات ومنصات الذكاء الاصطناعي السيادية، عن تعاون استراتيجي مع شركة إنتل لتعزيز قدرات تنسيق الذكاء الاصطناعي باستخدام مسرعات Gaudi للذكاء الاصطناعي من إنتل.

ويمثل التعاون محطة تقدم بارزة في الارتقاء بتقنية الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية في المنطقة، وذلك انطلاقاً من مكانة أبوظبي الرائدة في الابتكار التقني. وبموجب مذكرة التفاهم، قامت شركة Open Innovation AI بدمج مسرعات Gaudi للذكاء الاصطناعي من إنتل في منصة التنسيق الخاصة بها مع التركيز على تحسين أحمال عمل الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءة المعالجة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة.

وستستفيد خطوة التعاون هذه من خبرة Open Innovation AI في تنسيق وحدات معالجة الرسوميات المتعددة وتقنية Gaudi المتطورة من إنتل لتوفير حلول ذكاء اصطناعي فعالة وقابلة للتطوير لصالح المؤسسات والجهات الحكومية. وتتضمن مذكرة التفاهم مبادرات بحثية مشتركة، وتطويراً مشتركاً لحلول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخبرات المتبادلة بهدف تعزيز الابتكار والنمو في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتلتزم كل Open Innovation AI وإنتل بتوفير منظومة راسخة كفيلة بأن تدعم نشر وتوسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين العملاء من الاستفادة من كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي للدفع نحو تحقيق مخرجات الأعمال.