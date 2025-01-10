مخطط احتيال للعملات المشفرة يتلاعب بمستخدمي «يوتيوب»

كشف باحثو «كاسبرسكي» عن مخطط احتيال جديد للعملات المشفرة يتلاعب بالمستخدمين لتحويل الأموال للحصول على أصول مشفرة «مجانية». ويعمل المخطط من خلال التعليقات على مقاطع الفيديو المتعلقة بموضوعات مالية عبر منصة «يوتيوب».

وكُتبت هذه التعليقات من قِبل حسابات أنشئت حديثاً وتتضمن عبارة استرداد لمحفظة عملات مشفرة يفترض أنها تحتوي على عملات Tether)) USDT. ونظراً لأن معرفة عبارة الاسترداد تعني عادة السيطرة على الأموال في محفظة العملات المشفرة، يتم جذب المستخدم الغافل، وذلك عبر إغرائه باحتمال الحصول على أموال بسهولة، يمكن أن يتم خداعه بسهولة بهذه الطريقة.

ويستغل مخطط الاحتيال هذا الوجود التقني لمحافظ العملات المشفرة لإضفاء المصداقية. وتعد تفاصيل المحفظة المقدمة أصلية ولديها رصيد بعملة USDT، ما يعزز وهم الشرعية، كما يمكن للمستخدمين عرض سجل المعاملات الخاص بها.

وعندما يحاول المستخدم الوصول للمحفظة باستخدام عبارة الاسترداد، يكتشف أن سحب عملات USDT يتطلب دفع رسوم عمولة معينة بعملات Tron (TRX)، التي لا تتضمنها المحفظة.

وفي حال قام المستخدم بتحويل عملات TRX من محفظته الشخصية لتغطية الرسوم، سيعاد توجيه هذه الأموال بشكل فوري لمحفظة أخرى يسيطر عليها المحتالون، حيث تم إعداد محفظة الطُعم كحساب متعدد التوقيعات (multisig)، ما يتطلب أذونات إضافية لتفويض المعاملات، وبذلك لن تنجو الضحية من الفخ بعد دفع «العمولة»، ولو حاولت تحويل الأموال مباشرة لمحفظة أخرى.

وقالت أولغا سفيستونوفا، كبير محللي محتوى الويب لدى كاسبرسكي: «يستهدف مخطط الاحتيال هذا أشخاصاً يمتلكون معايير أخلاقية مشكوكاً بأمرها، ويقدم لهم فرصة استغلال غفلة شخص آخر.

ولكن في الواقع، يصبح هؤلاء المستخدمون ضحايا لعمليات احتيال مخططة بعناية دون إدراكهم لذلك. نؤكد أهمية اليقظة والسلوك الأخلاقي عند التعامل مع منصات العملات المشفرة، إذ يواصل المحتالون تحسين أساليبهم، ما يؤكد ضرورة بقاء المستخدمين حذرين ومطلعين».