أعلنت منصة المراسلة الفورية «واتساب» إطلاق ميزة جديدة لجدولة الرسائل، تتيح للمستخدمين إعداد رسائلهم مسبقاً وإرسالها تلقائياً في الموعد الذي يحددونه، على أن تتاح تدريجياً حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وتشمل الميزة المحادثات الفردية والجماعية، والرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية تحديد موعد الإرسال بعد 10 دقائق على الأقل، وحتى 14 يوماً من وقت إعداد الرسالة.

ويمكن للمستخدمين مراجعة الرسائل المجدولة وحذفها قبل موعد إرسالها، فيما تصل إلى المستلمين كرسائل عادية دون إشارة إلى جدولة إرسالها.

وأوضحت شركة «ميتا» أن إرسال الرسائل المجدولة لا يتطلب بقاء هاتف المرسل قيد التشغيل، كما تظل محمية بالتشفير التام بين الطرفين.

وتُطرح الميزة تدريجياً على هواتف «أندرويد» و«آيفون»، ولم تحدد «واتساب» موعداً لإتاحتها على تطبيقات سطح المكتب.