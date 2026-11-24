اختتمت في مدينة جنيف جولة من المفاوضات الأممية التي استمرت أسبوعاً كاملاً تحت مظلة اتفاقية الأسلحة التقليدية دون التوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً يفرض قيوداً دولية على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المعروفة إعلامياً باسم «الروبوتات القاتلة»، وذلك في ظل مقاومة واضحة من قوى عسكرية كبرى، ما أعاد إلى الواجهة الجدل الحقوقي والأخلاقي والقانوني حول قدرة الآلة على اتخاذ قرارات الحياة والموت في ميادين القتال، وربط هذا التطور المتسارع بإشكالية أوسع تتعلق بحدود استقلالية الروبوتات وتأثيرها على العامل البشري ومستقبل العمل وسلامة المدنيين في ما يُعرف بـ«القتل الذكي» أو الاستهداف المؤتمت.

ووفقاً لما ورد في التقرير الإخباري الصادر عن «جيروزالم بوست» بقلم ريوت غولدمان، فإن المفاوضات التي تركزت حول إمكانية أن تقرر آلة بشكل مستقل من يعيش ومن يموت في ساحات المعارك انتهت يوم السبت دون توافق على قواعد ملزمة قانونياً، رغم تأييد نحو مئة دولة لإنشاء ضوابط دولية ملزمة، في مقابل معارضة قوى عسكرية بارزة من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل لهذا التوجه.

وأسفرت المداولات عن تسوية تقضي بتمديد المحادثات حتى عام 2028، من دون إلزام الدول باعتماد معاهدة ملزمة قانونياً في نهاية المسار، مع الإبقاء على مسألة الصفة القانونية لأي أداة دولية مستقبلية مفتوحة للنقاش.

ولا يقتصر مفهوم «الروبوتات القاتلة» في السياق العسكري والعملياتي على المجسمات البشرية الشبيهة بالروبوتات التي تظهر في أعمال الخيال العلمي، بل يشير عموماً إلى أنظمة أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل قادرة على تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها دون الحاجة إلى تفويض بشري منفصل لكل هجوم على حدة. ويمكن دمج هذه الأنظمة في الطائرات المسيرة، والمركبات البرية غير المأهولة، ومنصات الدفاع الجوي، والسفن البحرية، حيث تعتمد على أجهزة استشعار وكاميرات وخوارزميات لاكتشاف الأجسام ومعالجة البيانات وتحديد نمط الاستجابة، فيما تدمج بعضها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتمحور الفارق الجوهري في هذا المجال حول مستوى السيطرة البشرية على استخدام القوة؛ فبينما يحدد المشغل البشري موعد تنفيذ الهجوم في الطائرات المسيرة التي تُدار عن بُعد، قد يُبرمج النظام ذاتي التشغيل ضمن منطقة عمليات ومعايير محددة للأهداف ليختار أهدافه ويشتبك معها بصورة مستقلة بمجرد تفعيله.

ومع ذلك، فإن ليس كل سلاح ذاتي التشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أن ليس كل سلاح مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادراً على تفويض هجوم بشكل مستقل، ما يجعل النقاش الدولي منصباً على مقدار سلطة اتخاذ القرار التي ينبغي السماح للآلة بممارستها عندما يتعلق الأمر بالقوة الفتاكة.

وتتقاطع هذه التحولات العسكرية المباشرة مع إشكالية أعمق ترتبط بـ«الروبوت حول العامل» والقتل الذكي، حيث يظهر التوتر بين تفويض المهام الخطرة أو المعقدة للأنظمة المؤتمتة وبين الحفاظ على الرقابة البشرية والمساءلة الفردية. ففي ساحة القتال، كما في البيئات الصناعية والتشغيلية عالية المخاطر، يطرح الاعتماد المتزايد على الأنظمة ذاتية التشغيل تساؤلات جوهرية حول دور الإنسان عندما تنتقل القرارات الحساسة من المشغل أو العامل إلى الخوارزمية؛ فإذا كان أنصار التكنولوجيا العسكرية يرون أن هذه الأنظمة تستجيب للتهديدات بسرعة تفوق المشغل البشري وتحد من الأخطاء البشرية وتقلل المخاطر التي يتعرض لها الأفراد العسكريون، فإن المنتقدين يشككون في قدرة الآلات على تفسير الظروف الميدانية المعقدة أو اتخاذ قرارات تنسجم مع القانون الدولي الإنساني.

وتزداد حدة هذه الإشكالية حين يُطرح سؤال المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال تسبب سلاح ذاتي التشغيل في مقتل مدنيين، وهو ما يمس أحد أركان القانون الدولي الإنساني المتمثل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين. فخوارزمية قد تخطئ في تصنيف فرد ما على أنه مقاتل مسلح، أو تفسر حركة بريئة على أنها تهديد وشيك، لتنشأ حينها معضلة تحديد من يتحمل التبعة؛ هل هو القائد العسكري الذي أجاز نشر النظام، أم الجندي أو العامل التقني الذي ضبط إعدادات المهمة، أم الشركة المطورة للبرمجيات الأساسية؟ وتبرز هنا حساسية العلاقة بين الإنسان والآلة في مسار «القتل الذكي» أو الاستهداف المؤتمت، حيث يؤدي إبعاد العنصر البشري عن حلقة القرار النهائي إلى تشتت المسؤولية وتآكل وضوح المحاسبة عند وقوع الضرر.

كما يرتبط هذا النقاش بمسألة إزاحة الدور البشري أو تقليصه في المهام الحرجة، إذ إن انتقال القرار من يد الإنسان إلى منظومة آلية لا يقتصر أثره على سرعة الاستجابة أو دقة الاستهداف فحسب، بل يمس أيضاً موقع الإنسان بوصفه فاعلاً أخلاقياً وقانونياً قادراً على التقدير السياقي والرحمة والالتزام بالقواعد في المواقف الالتباسية. وفي ظل تصاعد حضور الطائرات المسيرة والتقنيات ذاتية التشغيل في النزاعات الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، أصبح النقاش أكثر إلحاحاً، مع التأكيد على أن ليس كل طائرة مسيرة أو منظومة عسكرية متقدمة تُعد سلاحاً فتاكاً ذاتي التشغيل، لا سيما عندما يحتفظ المشغلون البشريون بالسيطرة على الاستهداف وتنفيذ الهجمات.

وخلال مفاوضات جنيف الأخيرة، تباينت المواقف بوضوح بين رغبة أغلبية واسعة من الدول في إرساء إطار قانوني ملزم يحد من مخاطر هذه الأنظمة وبين تحفظات القوى العسكرية التي تفضل إبقاء المجال مفتوحاً للتطوير والمرونة التشغيلية. وبحسب وكالة «رويترز»، فإن روسيا أثارت اعتراضات إجرائية زادت من تعقيد المفاوضات، في حين قاومت الولايات المتحدة وقوى عسكرية أخرى الالتزام بقيود ملزمة قانونياً، لتخلص الصيغة التوافقية النهائية إلى مواصلة العمل على إمكانية بلورة صك دولي ينظم الأسلحة ذاتية التشغيل دون حسم صفته القانونية.

وفي المقابل، حذرت منظمات حقوقية، من بينها ائتلاف «حملة لوقف الروبوتات القاتلة»، من أن تأجيل وضع قواعد ملزمة سيسمح للتقنيات العسكرية ذاتية التشغيل بالتقدم بوتيرة أسرع بينما تواصل الحكومات جدالها حول حدود استخدامها. كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعزيز الضمانات الدولية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على «سيطرة بشرية هادفة» على القرارات التي تنطوي على استخدام القوة الفتاكة، وحثت الحكومات على إقرار حظر وقيود واضحة قبل أن يصبح انتشار الأنظمة الأكثر استقلالية أوسع نطاقاً.

ومع ترقب المرحلة المقبلة من المفاوضات الممتدة حتى عام 2028، حيث يُنتظر أن تنظر الدول المشاركة في توصيات تتعلق بشكل أي اتفاق محتمل ووضعه القانوني، تبقى الإشكالية قائمة بكامل ثقلها؛ إذ لا يقتصر التحدي على تحديد ما يُسمح للآلات بفعله في ساحة المعركة، بل يمتد إلى تحديد من يُحاسَب عندما تقود قراراتها إلى إزهاق الأرواح، وإلى كيفية موازنة التقدم التكنولوجي والاعتماد على الروبوتات والأنظمة الذكية مع صون السيطرة البشرية والمسؤولية القانونية والأخلاقية في عالم تتداخل فيه الأتمتة مع أخطر القرارات الإنسانية.