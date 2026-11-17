



كشف موقع «داون ديتكتور» المتخصص في تتبع انقطاعات الإنترنت عن ارتفاع ملحوظ في بلاغات المستخدمين عن أعطال ضربت عدداً من الخدمات الرقمية في العالم، اليوم تصدرتها خدمات شركة أبل، بالتزامن مع شكاوى متفرقة شملت منصات جوجل ومايكروسوفت وخدمات مصرفية واتصالات.

ووفقاً لما رصده موقع Downdetector، المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية، سجل المستخدمون آلاف البلاغات خلال فترة قصيرة، مع تصاعد الشكاوى منذ نحو الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، بين تعذر تسجيل الدخول إلى حسابات أبل، مع توقف بعض الخدمات السحابية، وفشل عمليات تفعيل أجهزة آيفون وآيباد.