أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان أمس الاثنين بأن وادي السيليكون أخفق في إقناع الرأي العام بجدوى الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي وجّهت ضربة لمشاريع التوسّع في مراكز البيانات.

وقال ألتمان خلال مؤتمر تقني في مدينة مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا "أعتقد أن مراكز البيانات ستُبنى، لكن من الواضح أن الطريقة الحالية لبنائها وتشغيلها والتواصل مع المجتمعات المحلية في شأنها لا تلقى قبولا"، مضيفا "سيتكيف هذا القطاع مع الواقع الجديد".

وأشار إلى وجود مساحات شاسعة لإقامة مراكز بيانات في الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات ألتمان خلال قمة "وادي السيليكون والعالم" التي نظمها موقع سيمافور الإعلامي في وادي السيليكون.

وكان الناخبون الأمريكيون أقروا في انتخابات التجديد النصفي نحو 40 إجراء جديدا يقيّد أو يحظر إقامة مراكز بيانات جديدة في أنحاء مختلفة من البلاد.

من جهته، قدّر المحلل المختص في قطاع التكنولوجيا دان آيفز أن نحو 10% من بين 800 إلى ألف مركز بيانات كان مقررا إنشاؤها في الولايات المتحدة "لن تبصر النور" بعد نتائج الانتخابات.

وقال ألتمان إن هذه النتائج دفعت قطاع التكنولوجيا إلى إعادة النظر في استراتيجيته الإعلامية، معتبرا أن مراكز البيانات أصبحت رمزا ملموسا للجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "إذا كان المقابل لعلاج السرطان وخفض أسعار المنتجات هو أن يفقد الناس مستقبلا القدرة على التحكم أو التأثير أو التعبير عن رأيهم، فهذه بالتأكيد طريقة سيئة جدا لتسويق الفكرة".