سايبركيوب: الخسائر المؤمن عليها جراء تعطل مايكروسوفت 365 تقل عن 100 مليون دولار

توقعت شركة «سايبركيوب» المتخصصة في تحليلات المخاطر الإلكترونية، ألا تتجاوز الخسائر المؤمن عليها عالمياً، الناجمة عن تعطل خدمات «مايكروسوفت 365»، حاجز 100 مليون دولار، في تقدير يشير إلى محدودية الأثر المالي للحادث على قطاع التأمين الإلكتروني، رغم اتساع نطاق الاعتماد العالمي على خدمات الشركة.

ونقلت خدمة «ذا إنشورر» التابعة لوكالة «رويترز»، والمتخصصة في تغطية أخبار قطاع التأمين، عن «سايبركيوب» أنها حددت سقفاً أعلى متحفظاً للخسائر المحتملة عند 350 مليون دولار، مشيرة إلى أن التأثير المتوقع في نسبة الخسائر لدى شركات التأمين الإلكتروني سيتراوح بين صفر و2% من إجمالي أقساط التأمين الإلكتروني عالمياً.

وأبقت الشركة على تقييمها للحادث عند «المستوى الثاني»، الذي يصنف ضمن مستوى التأثير المتوسط، وهو التقييم الذي سبق أن أصدرته لعملائها في 13 نوفمبر الجاري، بما يعكس عدم وجود مؤشرات، وفق تقديراتها، تستدعي رفع مستوى خطورة الحادث أو إعادة تقييم انعكاساته على سوق التأمين.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه أهمية خدمات الحوسبة السحابية ومنصات الإنتاجية الرقمية في تشغيل المؤسسات والشركات حول العالم، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في هذه الخدمات محل متابعة من شركات التأمين ومحللي المخاطر، نظراً لما قد يترتب عليه من توقف الأعمال وتعطل العمليات التشغيلية وتكاليف استعادة الخدمات.

ويعكس تقدير «سايبركيوب» أن حجم الخسائر المؤمن عليها قد يظل محدوداً مقارنة بالتأثير التشغيلي المحتمل لمثل هذه الأعطال، مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي الأضرار الاقتصادية لا يقتصر بالضرورة على المطالبات التي تغطيها وثائق التأمين، بل قد يشمل خسائر غير مؤمن عليها وتكاليف إضافية تتحملها المؤسسات المتضررة.