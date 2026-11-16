"سبيس 42" تبدأ إنتاج الهاتف الذكي "الثريا تو" للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية

أعلنت شركة "سبيس 42"، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، بدء إنتاج هاتف "الثريا تو"، الجيل الجديد من هواتفها الذكية المصممة لتوفير خدمات البيانات عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك بالتعاون مع شركة "آسيا باسيفيك ساتلايت" (APSI) من جمهورية كوريا الشقيقة.

ويجمع الهاتف الجديد بين الاتصال عبر شبكة "سبيس 42" للأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي الثابت، بسرعات نقل بيانات تصل إلى 120 كيلوبت في الثانية، وإمكانية الاتصال بشبكات الجيلين الرابع والخامس الأرضية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات البيانات والمكالمات الصوتية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية موثوقة للاتصالات المتنقلة.

ومن المقرر طرح الهاتف في أسواق دولة الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2027، في خطوة تستهدف توسيع نطاق خدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية وتوفير حلول اتصال متكاملة للأفراد والمؤسسات، لا سيما في المناطق النائية والبيئات التي تتطلب اتصالاً موثوقاً.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في "سبيس 42"، إن هاتف "الثريا تو" يمثل خطوة جديدة نحو دمج الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية في الحياة اليومية، من خلال الجمع بين خدمات البيانات الفضائية وشبكات الجيلين الرابع والخامس في جهاز واحد، يوفر أعلى سرعات نقل البيانات ضمن فئته.

وأضاف أن بدء إنتاج الهاتف يترجم استراتيجية الشركة في مجال الشبكات غير الأرضية إلى حلول عملية تتيح للأفراد والمؤسسات البقاء على اتصال أينما كانوا، بما يعكس التزامها بتوسيع نطاق خدمات الاتصال وتعزيز إمكانية الوصول إليها، انطلاقاً من رؤيتها بأن الاتصال حق للجميع.

من جانبه، قال الدكتور سونغ هي لي، الرئيس التنفيذي لشركة "آسيا باسيفيك ساتلايت"، إن التعاون يستند إلى خبرة الشركة الطويلة في تطوير أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وما اكتسبته من خبرات في تطوير هاتف "الثريا وان" وإنتاجه على نطاق واسع، بهدف تطوير الجيل الجديد من هذه الأجهزة.

وأضاف أن الشركة ستواصل، من خلال الإصدارين التجاري والحكومي للهاتف، توسيع حضورها في السوق العالمية لاتصالات المهام الحيوية، التي يشكل فيها الاتصال الموثوق ومستويات الأمان العالية متطلبات أساسية.

وسيتوفر "الثريا تو" بإصدارين، أحدهما تجاري يستهدف الشركات والفرق الميدانية والأفراد في المناطق النائية، ويوفر خدمات البيانات عبر الأقمار الاصطناعية لإجراء الاتصالات متعددة الوسائط، إلى جانب دعم شريحتي اتصال تتيحان الانتقال بين الشبكات الفضائية والخلوية عبر جهاز واحد.

أما الإصدار الثاني، فصُمم للاستخدامات الحكومية وتلبية احتياجات الفرق التي تتعامل مع معلومات حساسة أو تعمل في ظروف حرجة، ويتضمن خصائص أمنية تشمل الكشف عن العبث بمكونات الجهاز، والتحقق من سلامته عند بدء التشغيل، وحماية التطبيقات والبيانات من الوصول غير المصرح به.

ومن المتوقع أن يتضمن الإصداران شاشة بتقنية "AMOLED" مقاس 6.67 بوصة، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، إضافة إلى مستشعرات للحركة والملاحة والقرب والقياسات الحيوية، وبطارية قابلة للإزالة بسعة لا تقل عن 4500 ملي أمبير ساعة، مع مقاومة الغبار والماء وفق معيار IP67.

ويستكمل الهاتف الجديد مسيرة "الثريا وان"، الذي يجمع بين وظائف الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد" وخدمات المكالمات والرسائل عبر الأقمار الاصطناعية، فيما يوفر "الثريا تو" سرعات أعلى لنقل البيانات ضمن فئة الهواتف العاملة عبر الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي الثابت، بما يعزز نطاق الخدمات التي توفرها هواتف الثريا الذكية.

وتعود الشراكة بين "آسيا باسيفيك ساتلايت" و"الثريا" إلى عام 2003، بموجب اتفاقية لتطوير وتصنيع أجهزة الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية، وأسهمت منذ ذلك الحين في دعم أجيال متعددة من أجهزة الثريا، من بينها هاتف "الثريا وان".

وسينضم "الثريا تو" إلى مجموعة المنتجات المعتمدة على قدرات القمر الاصطناعي "الثريا-4"، أحد أكبر أقمار الاتصالات المتنقلة وأكثرها تطوراً في المدار، والذي يوفر خدمات اتصالات آمنة في أكثر من 160 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.