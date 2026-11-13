مايكروسوفت تعتذر عن العطل في خدماتها وتؤكد عدم ارتباطه بهجوم سيبراني





قدمت "مايكروسوفت" الجمعة اعتذارا عن العطل التقني الضخم الذي أثر على المستخدمين والخدمات العامة والشركات في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن هذا الخلل كان "مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي".

وقالت الشركة "نعتذر بشدة عن الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحادث لعملائنا وشركائنا. ندرك حجم الثقة التي يضعونها في خدماتنا، ونأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد"، مشيرة إلى أنها لا تزال تعمل على إعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي بالكامل بعد بدء العطل الخميس.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أنها لم ترصد أي مؤشر على وجود "نشاط خبيث أو هجوم سيبراني" وراء العطل في البريد الإلكتروني "آوتلوك"، متحدثة عن "تحسّن" في أميركا الشمالية وأوروبا ومؤشرات على تعافي الخدمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقرابة منتصف نهار الجمعة، أعلنت مايكروسوفت إحراز "تقدم مشجّع" في أوروبا، مع تحسّن "توافر الخدمات وأداء تسليم رسائل البريد الإلكتروني".

وأضافت أن الوضع في أميركا الشمالية "يتحسن أيضا"، رغم أن بعض المستخدمين "قد يواصلون مواجهة مشكلات متقطعة".

وتعهدت الشركة الكشف عن جميع أسباب هذا الخلل الكبير، الذي اتسع في غضون ساعة ليشمل مختلف أنحاء العالم، ما أدى إلى تعطل منتجات مايكروسوفت في 74 دولة ومنطقة، بحسب ما أفاد موقع "داون ديتيكتور".

وأظهرت خريطة نشرها الموقع على إكس أن الانقطاع أثر على مستخدمين في القارة الأميركية وأجزاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وواجهت شركات وحكومات وربما ملايين الأفراد خللا في خدمات مثل آوتلوك استمر لأكثر من نصف يوم وأثّر في قطاعات ومستخدمين حول العالم.

ففي بريطانيا، حذّرت مسؤولة نقابية من انعكاسات خطيرة على قطاع الصحة.

وفي الهند، حذّرت شركات طيران من احتمال تعذّر وصول استفسارات العملاء إليها، فيما أعلنت نيوزيلندا أن العطل أدى إلى توقف معالجة طلبات التأشيرات، بينما نبّهت اليابان إلى أن تداعيات هذا الانقطاع ستكون كبيرة.

وأرجأت شركة ووركهورس غروب الأميركية المصنّعة للمركبات الكهربائية نشر نتائجها للربع الثالث، فيما أخرت مجموعة ريشمون السويسرية، المالكة لدار المجوهرات كارتييه، إعلان نتائجها نحو أربعين دقيقة.

ودعت جمعية الحاسوب الأسترالية (ACS) إلى مراجعة وطنية لمخاطر تكنولوجيا المعلومات السيادية، وقال رئيسها التنفيذي برينس رالستون إن الشركات الصغيرة قد لا تجد حلا بديلا عند تعطل برنامج آوتلوك.

ونقل منشور للجمعية عن رالستون قوله "نحتاج إلى ضمان عدم انهيار الأنظمة التي تُسيّر شؤون هذا البلد فجأة ودون سابق إنذار".

وذكرت مايكروسوفت في البداية أنها تحقق في تقارير عن أعطال "في الأميركيتين" لكنها أكدت لاحقا أن المشكلة أثرت على ما يبدو على "اتصال المستخدمين بخدمات مايكروسوفت 365 في كافة المناطق".

و"مايكروسوفت 365" خدمة اشتراك سحابية تقدمها الشركة وتتضمن تطبيقات شهيرة مثل آوتلوك وتيمز.

قال ياشميت شارما (26 عاما)، الذي يعمل في مجال التدقيق في لندن، لوكالة فرانس برس "إحدى المشكلات الرئيسية هي تعذّر استخدام كوبايلوت. ندرك الآن مدى اعتمادنا على هذه الأداة".

وأضاف "نبدي ظاهريا شيئا من الحزن"، لكن في الواقع "لا يزعجنا الأمر كثيرا. يكاد يبدو وكأننا حصلنا على يوم جمعة بلا عمل...".

من جهته، قال غاري براون، وهو محام يبلغ 43 عاما ويعمل في لندن، "أعتقد أنها أول مرة منذ نحو عشرين عاما أستيقظ فيها يوم جمعة ولا أجد أي رسالة إلكترونية في صندوق الوارد. لذلك تواصلت مع عملائي برسائل نصية أو عبر واتساب لأطلب منهم الاتصال بنا مباشرة".

وأضاف "الأمر محبط، لأننا نعتمد بشدة على التكنولوجيا".