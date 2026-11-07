حاميها حراميها.. أدوات حماية مزيفة تفتح أبواباً خلفية لقراصنة الإنترنت

في مشهد يعيد رسم قواعد اللعبة في عالم الجريمة السيبرانية، لم يعد القراصنة يعتمدون فقط على استهداف المستخدمين العاديين أو أصحاب الخبرة المحدودة، بل باتوا يوجهون سهامهم نحو الفئة التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الأنظمة والشبكات وهم خبراء أمن المعلومات ومطورو البرمجيات.

وفي تطور لافت كشف عنه تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني «دكتور ويب»، تعرض أكثر من ألفي جهاز يعمل بنظام «ويندوز» لعمليات اختراق واسعة النطاق استمرت لنحو عامين، إثر استدراج الضحايا عبر أدوات حماية واختبار أمنية مزيفة نُشرت على منصات استضافة الشيفرات الشهيرة مثل «غيت هاب»، ليتضح أن ما كان يُعتقد أنه حلول تقنية لتعزيز الحماية ما هو إلا أبواب خلفية خبيثة تمنح المهاجمين تحكماً كاملاً في الأجهزة المصابة وتتيح لهم سرقة البيانات الحساسة وتعطيل وسائل الدفاع الرقمية.

تكمن العبقرية الخبيثة لهذه الحملة في استغلالها لـ«ثغرة الثقة» التي يمنحها المتخصصون للمشروعات مفتوحة المصدر التي يعتمدون عليها في مهامهم اليومية مثل فحص الشبكات وتحليل السجلات واكتشاف الثغرات. وبدلاً من إلقاء الطعم العادي عبر ملفات مجهولة المصدر، عمد المهاجمون إلى طرح مشروعات تظهر في ثوب أدوات مشروعة وضرورية، مثل برنامج مزيف لمعالجة وتنسيق نتائج أداة فحص الشبكات الشهيرة «Fscan». ولم تكن الشيفرات الضارة مكشوفة للعين، بل أُخفيت بمهارة داخل ملفات بيئة التطور «Visual Studio» وملفات بلغتي «Python» و«Go»، مدعومة بمساحات بيضاء طويلة وممتدة لتبعد أي شكوك محتملة أثناء الفحص المعتاد، فضلاً عن ضبط الشيفرات لتنفذ تلقائياً بمجرد محاولة تجهيز الأداة للعمل ودون الحاجة لتشغيل ملف ضار بشكل مباشر، ما جعل حتى أكثر المحترفين حذراً يقعون في الفخ المنصوب.

ومع اكتمال عملية الإصابة الصامتة، تنطلق أدوات الهجوم لاستخدام أداة «PowerShell» الأساسية في نظام «ويندوز» لجلب رابط تحميل مشفر يقود إلى برنامج إضافي يحمل اسم «Microsoft.exe» المضلل والمصمم بإطار عمل «Electron»، والذي يتمتع ببنية متعددة الوحدات تضمن بقاءه داخل الجهاز والبحث المستمر عن صلاحيات أعلى تتيح له تعطيل خصائص الحماية والاستعادة في النظام. ولم يكتفِ المهاجمون بذلك، بل زودوا برنامجهم بست آليات متطورة للتهرب من أنظمة الكشف ومكافحة الفيروسات، تشمل التلاعب بإعدادات النظام وإخفاء طبيعة العمليات الخبيثة، وتعديل استثناءات برنامج الحماية الرسمي «Microsoft Defender» لضمان عمل المكونات الضارة في بيئة آمنة ومحمية من الفحوص الدورية، في انعكاس واضح لحجم التخطيط والاحترافية التي تقف خلف هذه الحملة السيبرانية.

ولا تقف تداعيات هذا الاختراق عند حدود السيطرة على الجهاز، بل تتسع لتشمل حزمة من البرمجيات التخريبية ذات المهام المتعددة التي تُزرع دفعة واحدة؛ إذ يعمل برنامج «AsyncRAT» على توفير نافذة تحكم كاملة عن بُعد للمهاجمين، بينما تتولى برمجية «Clipper» رصد ومراقبة الحافظة للتلاعب بعناوين محافظ العملات المشفرة المنسوخة وتوجيه الأموال مباشرة إلى حسابات القراصنة، يضاف إلى ذلك برنامج متخصص في سرقة بيانات المتصفحات وإعدادات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» ورموز الدخول المتعلقة بحسابات الألعاب وتطبيق «ديسكورد»، ليتم تجميع هذه الغنائم الرقمية وإرسالها بسلاسة عبر روبوتات تطبيق «تلغرام» المشفر، الأمر الذي يهدد ليس فقط الأجهزة الشخصية للضحايا، بل يمتد خطره ليشمل شبكات المؤسسات التي قد يعملون لصالحها في حال تسريب بيانات اعتماد العمل.

ولضمان استمرارية السيطرة ومنع أي محاولات للاستدراك، عمدت هذه البرمجيات الخبيثة إلى تنفيذ هجمات استباقية ضد برامج مكافحة الفيروسات المثبتة على الأجهزة، مستهدفة منتجات كبرى مثل «ESET» و«McAfee» و«Malwarebytes»، إلى جانب حجب الوصول إلى خوادم التحديث الخاصة بها والعبث بملفات النظام ووظائف النسخ الاحتياطي لصعوبة اكتشاف الإصابة أو العودة إلى نقطة الأمان. وفي ظل رصد الباحثين لمؤشرات تفيد بأن المطورين يقفون على أهبة الاستعداد لإطلاق وحدات برمجية جديدة تضمن إعادة تثبيت البرمجية تلقائياً في حال حذفها، فإن هذه الواقعة ترسل جرس إنذار مدوياً لعالم الأمن السيبراني مفاده أن التهديدات لم تعد تقتصر على برمجيات الابتزاز التقليدية أو الثغرات التقنية، بل تحولت إلى حرب نفسية وتقنية تستغل أدوات المدافعين أنفسهم، وتؤكد أن وجود أي أداة على منصة شهيرة لم يعد صك غفران أو دليلاً قاطعاً على سلامتها في بيئة رقمية تتسع فيها دائرة الخداع يوماً بعد يوم.