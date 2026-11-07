خداع بصري مثير.. طريق سيارات في السماء





في مشهد يبدو أقرب إلى الخيال، أظهرت لقطات جوية طريقاً تعبره السيارات وسط السحب في الصين، وكأن المركبات تسير في السماء، قبل أن تكشف زاوية التصوير عن خداع بصري طبيعي صنعته انعكاسات الغيوم على سطح إحدى البحيرات.

ويقع الطريق وسط بحيرة «بينغتيان» بمدينة تشيتشو في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، حيث يمتد شريط أسفلتي تحيط به الأشجار والمساحات الخضراء، بينما تغمر المياه جانبيه، في مشهد يتحول عند تصويره من الجو إلى ما يشبه طريقاً معلقاً بين السحب.

ويعود السر وراء هذه الظاهرة إلى صفاء مياه البحيرة وهدوئها، ما يسمح بانعكاس السماء والغيوم على سطحها بدرجة عالية من الوضوح، لتبدو المياه كأنها امتداد مباشر للسماء.

وعندما تحلق الطائرة المسيّرة فوق الطريق بزاوية مناسبة، تختفي المعالم التي تساعد العين على التمييز بين سطح الماء والفضاء المحيط، فتظهر السيارات وكأنها تتحرك فوق الغيوم، رغم أنها تسير بصورة طبيعية على طريق أرضي يمر وسط البحيرة.

وتزداد قوة الخداع البصري مع حركة الكاميرا من أعلى، إذ تتحرك المركبات بين انعكاسات السحب البيضاء، بينما تشكل الأشجار الممتدة على جانبي الطريق حدوداً بصرية توحي بأنه معلق في الهواء.

وحظيت هذه الظاهرة باهتمام وسائل إعلام دولية، بينها رويترز و«بي بي سي»، بعدما انتشرت مشاهدها خلال يوليو 2026، فيما يعود توثيق هذا المنظر إلى سنوات سابقة، مع تداول صور ومقاطع مماثلة للبحيرة منذ عام 2024.

ويُعرف الطريق محلياً باسم «الطريق السماوي فوق الماء»، وأصبح أحد المعالم التي تستقطب هواة التصوير الجوي، خصوصاً في الأيام التي تكون فيها المياه ساكنة والسماء مغطاة بسحب واضحة، لتصنع الطبيعة مشهداً يصعب للوهلة الأولى التمييز فيه بين الحقيقة والخداع البصري.