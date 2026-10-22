ثغرات في برمجية "بي اتش بي" تعطّل مواقع إلكترونية

أدت ثغرات أمنية رصدها الذكاء الاصطناعي في نظام "بي اتش بي" البرمجي إلى خروج مواقع إلكترونية عدة عن الخدمة الخميس، مما أثار مخاوف من تزايد الهجمات السيبرانية ودفع مؤسسات حول العالم إلى اتخاذ تدابير للتصدي لأي محاولات قرصنة.

ما هو نظام "بي اتش بي" البرمجي وما مدى انتشار استخدامه؟

ابتُكر "بي اتش بي" في أوائل تسعينات القرن العشرين، وهو عبارة عن نظام برمجي يُستخدم في تشغيل نحو 70% من المواقع الإلكترونية في العالم.

تصفه شركة "ويز ريسيرتش" المتخصصة في الأمن السيبراني بأنه "إحدى الركائز الأساسية للويب"، موضحة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرات أمنية فيه ظلت مخفية لأكثر من عقد.

ويُستخدم "بي اتش بي" في تشغيل منصات شائعة لإنشاء المواقع الإلكترونية، ما يعني أن الثغرات المكتشفة فيه قد تتيح للقراصنة اختراق مواقع متنوعة، من المتاجر الإلكترونية إلى المواقع الحكومية. و"بي اتش بي" هو اختصار لعبارة "برسونال هوم بيج" أي "الصفحة الرئيسية الشخصية".

أُصدر تحديث لمعالجة هذه الثغرات الأربعاء، فيما دعت مؤسسة "بي اتش بي"الفرق التقنية في الشركات والمؤسسات في العالم إلى تحديثه، قائلة "إذا كنتم تستخدمون بي اتش بي، فمن الضروري تحديثه فورا".

وتسبب ذلك في خروج عدد كبير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن الخدمة مؤقتاً، فيما كان المطوّرون يعملون على حماية الشيفرات البرمجية التي تستند إليها هذه الخدمات من عمليات الاختراق.

كيف اكتشف الذكاء الاصطناعي الثغرات؟

استخدمت شركة "ويز" وشركات أخرى في أغسطس أدوات ذكاء اصطناعي متطورة ابتكرتها شركتا "اوبن ايه آي" و"غوغل" للبحث عن نقاط الضعف الأمنية في "بي اتش بي" واكتشافها.

وأُبقيت هذه الثغرات طيّ الكتمان إلى أن تم إعداد تحديث أمني لمعالجتها.

ووصفت "اوبن ايه آي" هذه الثغرات بأنها "من الثغرات الأمنية الأشد تأثيرا في المرحلة الأخيرة"، مضيفة أن ذلك "يشكل مرحلة جديدة بات فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على رصد ثغرات أمنية قد يمتد تأثيرها إلى نطاق الإنترنت بأكمله".

وبشكل منفصل عن "ويز"، اكتشفت شركة "كاليف" المتخصصة في الأمن السيبراني الثغرات في إطار عملية تدقيق لـ"بي اتش بي" من تمويل "اوبن ايه آي".

وقال ستيف كيريسون، أبرز المحاضرين في الأمن السيبراني في جامعة جيمس كوك في سنغافورة، لوكالة فرانس برس "تكمن خطورة أدوات مثل الذكاء الاصطناعي في أن المعلومات، بمجرد أن تصبح متاحة للجميع، يمكن استغلالها لأغراض ضارة بسرعة كبيرة جدا".

وأضاف "لهذا السبب، يسارع الجميع لمعالجة هذه المشكلة".

هل سبق أن تعرّضت مواقع إلكترونية للاختراق؟

رأى ديميتريوس سلامابيس من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا "إن توقف المواقع الإلكترونية عن العمل لا يعني بالضرورة أنها تعرضت للاختراق، بل يمكن أن يكون إجراء مسؤولا لحماية الأنظمة خلال تطبيق التحديثات الأمنية".

وأشار كيريسون إلى أن "المعطيات التي رصدها الباحثون في مجال الأمن السيبراني حتى الآن تشير إلى عدم استخدام التقنيات المتاحة لتنفيذ هجمات".

ومن المفترض أن تتمكن المؤسسات الكبرى من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات الإعلامية، من معالجة الثغرات في مواقعها الإلكترونية بسرعة نسبية، لكن مواقع أخرى قد تظل عرضة للاختراق.

وحذّر كيريسون من أن "هناك مواقع وأنظمة وأشخاصا لن يكون لديهم أي علم بهذه المشكلة، وقد يستمر الأمر أياما أو أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يدركوا ذلك".

وقد تشمل هذه المواقع مدوّنات يديرها أفراد، ويمكن استغلالها لنشر فيروسات حاسوبية أو إرسال رسائل مزعجة إلى المستخدمين أو نشر محتوى ضار.

هل يمكن أن تترتب على ذلك تداعيات أخرى؟

قد يؤدي تسريب البيانات إلى تعريض زبائن لمخاطر مستقبلية، إذا استُخدمت معلوماتهم الشخصية في هجمات تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي"، يُخدع فيها المستخدمون لحملهم على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم في الخدمات الإلكترونية.

كما أن تعقيد الأنظمة الإلكترونية وترابطها، واعتمادها في كثير من الأحيان على واجهات برمجية تابعة لجهات خارجية، يعنيان أن بعض الثغرات قد تظل قائمة حتى بعد معالجة المشكلة.

وقالت راحات مسعود، المحاضرة البارزة في الأمن السيبراني في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن الجهات التي تعتمد على أطراف ثالثة تستخدم "بي اتش بي" قد تظل أنظمتها عرضة للاختراق، حتى بعد تثبيت التحديثات الأمنية الخاصة بها.

لكن نظام "بي اتش بي" ليس العامل الوحيد في هذا المجال، إذ ينبغي أن تتضمن تدابير الأمن السيبراني الفعّالة تدابير متعددة للحماية، وفق كيريسون.