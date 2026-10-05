جوجل تعتزم تقييد الاستخدام المجاني لمساعدها الذكي "جيميني"

تعتزم شركة «جوجل»، اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري، تقليص نطاق الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة «جيميني»، ليقتصر المستخدمون غير المشتركين في الخطط المدفوعة على نموذج «Flash-Lite»، بدلاً من النماذج الثلاثة التي كانت متاحة لهم سابقاً.

وبموجب التغييرات، لن يتمكن مشتركو خطة «Google AI Plus» من استخدام نموذج «Pro»، مع استمرار إتاحة نموذجي «Flash-Lite» و«Flash» لهم، بينما سيحتفظ مشتركو خطتي «Google AI Pro» و«Google AI Ultra» بإمكانية الوصول إلى النماذج الثلاثة.

وفي المقابل، وسّعت «جوجل» إتاحة ميزة «Deep Think» لتشمل مشتركي خطتي «AI Pro» و«AI Ultra»، بعد أن كانت حكراً على مشتركي «Ultra». وتتيح الميزة معالجة المهام المعقدة باستخدام قدرات استدلال متقدمة.

وتأتي هذه التغييرات عقب إطلاق نموذج «Gemini 4 Argon»، في إطار جهود الشركة لتعزيز قدرات خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة النماذج الأخرى.