جوجل تكشف عن نموذج «أرجون» للذكاء الاصطناعي المتقدم

كشفت شركة جوجل، عن نموذج ذكاء اصطناعي متقدم جديد باسم «أرجون»، سيشكل حجر الزاوية في جيل نماذج (جيميني 4)، ⁠في مسعى جديد للحاق بمنافستيها أنثروبيك وأوبن إيه.آي في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال متحدث باسم جوجل: إن «أرجون» أكبر من سلسلة نماذج «برو» السابقة، واصفاً إياه بأنه أقوى نموذج طورته الشركة حتى الآن للمهام المعقدة، ومشيراً إلى أنه يواكب النماذج الرائدة في اختبارات البرمجة والأمن الإلكتروني.

وأوضحت جوجل ​أنها ⁠توفر ⁠النموذج لشركاء مختارين في مجال الأمن الإلكتروني، وتشارك في العملية ⁠الطوعية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتاحة النماذج قبل إصدارها. ولم تحدد الشركة جدولاً زمنياً لإصدار النموذج للعملاء.

وذكر المتحدث ‌باسم الشركة إن جوجل لم تعد تخطط ​لإطلاق (جيميني 3.5 برو)، الذي كان الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي قد أعلن سابقاً أنه سيصدر في يونيو​.