جوجل تكشف عن نموذج «أرجون» للذكاء الاصطناعي المتقدم

كشفت شركة جوجل، عن نموذج ذكاء اصطناعي متقدم جديد باسم «أرجون»، سيشكل حجر الزاوية في جيل نماذج (جيميني 4)، في مسعى جديد للحاق بمنافستيها أنثروبيك وأوبن إيه.آي في سباق الذكاء الاصطناعي.
وقال متحدث باسم جوجل: إن «أرجون» أكبر من سلسلة نماذج «برو» السابقة، واصفاً إياه بأنه أقوى نموذج طورته الشركة حتى الآن للمهام المعقدة، ومشيراً إلى أنه يواكب النماذج الرائدة في اختبارات البرمجة والأمن الإلكتروني.
وأوضحت جوجل أنها توفر النموذج لشركاء مختارين في مجال الأمن الإلكتروني، وتشارك في العملية الطوعية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتاحة النماذج قبل إصدارها. ولم تحدد الشركة جدولاً زمنياً لإصدار النموذج للعملاء.
وذكر المتحدث باسم الشركة إن جوجل لم تعد تخطط لإطلاق (جيميني 3.5 برو)، الذي كان الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي قد أعلن سابقاً أنه سيصدر في يونيو.