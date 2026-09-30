«غوغل» تطعن في قرار أوروبي يلزمها بمشاركة بيانات البحث

أعلنت شركة «غوغل»، أمس الثلاثاء، أنها طعنت في قرار للاتحاد الأوروبي يلزمها بمشاركة بيانات مع محركات بحث أخرى وفتح نظام أندرويد أمام خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة، محذرة من تداعياته على خصوصية المستخدمين.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر القرار في يوليو بموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو أحد أبرز تشريعاته الرامية إلى تعزيز المنافسة، والذي يلزم كبرى شركات التكنولوجيا في العالم بإتاحة المجال أمام المنافسين، بهدف توفير مزيد من الخيارات للمستخدمين.

وقال المدير المسؤول عن شؤون المنافسة في غوغل أوليفر بيثل: «نطعن في قرارات ستجبرنا على مشاركة سجلات البحث الخاصة بالمستخدمين من دون إخفاء هوياتهم بشكل كافٍ، وستضعف إجراءات الحماية الأمنية الأساسية في نظام أندرويد».

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في يوليو أن على غوغل البدء بمشاركة بيانات البحث اعتباراً من يناير 2027، بهدف «إعادة التوازن إلى المنافسة».

ومن المقرر أن تدخل التغييرات المفروضة على نظام أندرويد حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل، فيما أعربت بروكسل عن أملها في أن تتيح ظهور بدائل لخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها غوغل، مثل «جيميناي».

لكن غوغل أكدت أن نظام أندرويد مفتوح بالفعل وقابل للتشغيل مع أنظمة وخدمات أخرى، معتبرة أن القرار الأوروبي يجبرها على تسليم بيانات البحث الخاصة بالمستخدمين إلى شركات أخرى من دون إخفاء هوياتهم بشكل كافٍ، أو علمهم أو موافقتهم.

وقال بيثل: «يلجأ الناس إلى محرك البحث لطرح أكثر أسئلتهم خصوصية، من المخاوف الصحية إلى العلاقات الشخصية، وإجبارنا على مشاركة هذه الاستفسارات من دون ضمانات كافية سيلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بخصوصية المستخدمين».

وقدمت غوغل الطعن أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ.