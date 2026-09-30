«غوغل» تطعن في قرار أوروبي يلزمها بمشاركة بيانات البحث

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر القرار في يوليو بموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو أحد أبرز تشريعاته الرامية إلى تعزيز المنافسة، والذي يلزم كبرى شركات التكنولوجيا في العالم بإتاحة المجال أمام المنافسين، بهدف توفير مزيد من الخيارات للمستخدمين.
وقال المدير المسؤول عن شؤون المنافسة في غوغل أوليفر بيثل: «نطعن في قرارات ستجبرنا على مشاركة سجلات البحث الخاصة بالمستخدمين من دون إخفاء هوياتهم بشكل كافٍ، وستضعف إجراءات الحماية الأمنية الأساسية في نظام أندرويد».
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في يوليو أن على غوغل البدء بمشاركة بيانات البحث اعتباراً من يناير 2027، بهدف «إعادة التوازن إلى المنافسة».
ومن المقرر أن تدخل التغييرات المفروضة على نظام أندرويد حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل، فيما أعربت بروكسل عن أملها في أن تتيح ظهور بدائل لخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها غوغل، مثل «جيميناي».
وقدمت غوغل الطعن أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ.