1.2 تريليون دولار إنفاق عمالقة الذكاء الاصطناعي في 2027

وأضاف: «استناداً إلى تقديرات الإجماع، يتجه الإنفاق الرأسمالي في 2027 إلى بلوغ حصة من الناتج المحلي الإجمالي أكبر من أي دورة استثمار تكنولوجي منذ التوسع في بناء السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر».
ورغم أن رقم العام المقبل يمثل قفزة، قال فريق «غولدمان» إن وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي مرشحة للتباطؤ.
ويتجاوز الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة فائقة النطاق حالياً التدفقات النقدية من العمليات، ما يزيد الحاجة إلى التمويل بالدين والأسهم.
وتشمل القيود المحتملة نقص الكهرباء والعمالة وشرائح الذاكرة، إلى جانب القيود المفروضة على بناء مراكز البيانات.
ويتوقعون أن يتباطأ نمو الإنفاق الرأسمالي لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق من نحو 100 % هذا العام إلى 54 % في 2027، ثم إلى 12 % في 2028، عندما يُتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار.
وقال الاستراتيجيون إن مستخدمي الذكاء الاصطناعي سيحتاجون إلى إنفاق نحو تريليون دولار سنوياً على التطبيقات حتى تتمكن شركات الحوسبة فائقة النطاق من تحقيق عوائد قوية.