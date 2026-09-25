«ميتا» تطلق نظارات ذكية تعتمد على الصوت و«الذكاء»

كشف رئيس شركة «ميتا»، مارك زاكربرغ، في كاليفورنيا عن نظارات ذكية بدون كاميرات، تركز على الصوت والذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى نماذج النظارات التي يمكن أن تصور المارة من دون علمهم.

وقال زاكربرغ، خلال مؤتمر «ميتا كونكت» السنوي في مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك: «من دون كاميرات يفتح ذلك المجال أمام الكثير من الإمكانات الجديدة في التصميم»، مشيداً بالنظارات باعتبارها «أخف وزناً وأقل سماكة»، وتتميز «بأطول مدة تشغيل للبطارية» في المجموعة، من دون التطرق إلى الانتقادات المُوجهة للكاميرا، كما أعلن أن «ميوز»، المساعد الشخصي القائم على الذكاء الاصطناعي والتابع لميتا سيُضاف إلى النظارات «خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وتستحوذ «ميتا» على نحو 84% من سوق النظارات الذكية، التي بيع منها 8,7 ملايين زوج في العالم سنة 2025، وفق شركة «أومديا» للأبحاث.

وقال نائب رئيس قسم منتجات الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، فيشال شاه، إن المؤشر الضوئي الذي يُفترض أن ينبه الآخرين إلى أن الكاميرا تقوم بالتسجيل قد أصبح «أكثر وضوحاً» مع مرور الوقت، مضيفاً «هذا ليس تغييراً في موقفنا» بشأن التسجيل، كما أعلنت الشركة عن إطلاق نظاراتها المزودة بشاشة مدمجة في العدسة إلى المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث ستُباع بسعر يبدأ من 899 يورو.

وكشفت «ميتا» النقاب أيضاً عن نظاراتها القائمة على الواقع الافتراضي، التي تعتزم طرحها مستقبلا والتي يبلغ وزنها نحو مئة غرام.