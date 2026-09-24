شاشات فائقة الدقة حجمها أقل من سنتيميتر



نجح باحثون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بزيورخ في ابتكار تقنية جديدة لصناعة شاشات دقيقة وعالية الوضوح، كالمستخدمة في نظارات الواقع المعزز، معتمدين على تقنية الصمامات الثنائية العضوية باعثة الضوء OLED.



ووفقاً للدراسة التي نُشرت تفاصيلها في دورية «نيتشر» العلمية، تمكن الفريق من التغلب على عقبة تصنيعية كبرى؛ إذ كانت هذه المواد العضوية تتلف سريعاً بسبب الكيماويات القاسية المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية.



ولحل هذه المشكلة، صمم الباحثون جزيئات تعتمد على مبدأ «النواة والغلاف»، بحيث يحمي الغلاف الخارجي النواة الداخلية المشعة للضوء من أي تلف كيميائي، ما يسمح بتشكيل «بيكسلات» متناهية الصغر بأمان، وأثبت الفريق كفاءة ابتكارهم بطباعة صورة دقيقة جداً وملونة لطائر الببغاء.