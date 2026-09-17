«إكس» تطلق برنامجاً للتداول المباشر عبر وسطاء

أعلنت منصة إكس X إطلاق برنامجها الجديد للشراكات في الولايات المتحدة تحت اسم Cashtag Partner Program، والذي يتيح للمستخدمين الانتقال مباشرة من النقاشات المالية على المنصة إلى التداول عبر شركات وساطة مشاركة.

وأكدت المنصة أن المستخدمين يمكنهم النقر على وسوم Cashtags للانتقال إلى منصات شركات الوساطة ، وأوضحت أن وسوم Cashtags تعمل على تحويل رموز تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات المشفرة إلى وجهات تفاعلية.

وأشارت المنصة إلى أن هذه الشراكات توفر مساراً يبدأ باكتشاف رمز التداول ومتابعة النقاشات حوله على إكس، وينتهي بتنفيذ عملية التداول .

وعند النقر على وسم Cashtag، يمكن للمستخدمين الاطلاع على الرسم البياني لسعر الأصل والمنشورات ذات الصلة، ثم اختيار «تداول» للانتقال إلى موقع شركة الوساطة، والتسجيل أو إنشاء حساب جديد لإتمام الصفقة.