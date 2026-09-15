مايكروسوفت تنشر ميثاق سلوك خاصاً بالذكاء الاصطناعي

نشر قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت أمس الاثنين ميثاق سلوك يحدد طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل تزايد المخاوف بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا.

وبنيت هذه الوثيقة استنادا إلى ما تطلق عليه مايكروسوفت "الذكاء الاصطناعي الإنساني " (Humanist AI)، وهو أنظمة صممت لتبقى خاضعة تماما للسيطرة البشرية بدلا من العمل بشكل مستقل.

وأوضحت الشركة أن الفكرة الموجِّهة هي أن "البشر أهم من الذكاء الاصطناعي".

وربطت مايكروسوفت التوقيت جزئيا بمخاوف أمنية مشيرة إلى حملات القرصنة المنسقة الواسعة النطاق التي نفّذت أخيرا بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي كدليل على أن هذا القطاع لا يمكنه تحمل التأخير في وضع قوانين منظِّمة.

ويأتي إعلان مايكروسوفت بعد أيام من نشر الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي مقالا يدعو فيه شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تحسين قدرات النماذج بشكل متعمد، وهو نداء سرعان ما حظي بدعم على وسائل التواصل الاجتماعي من رئيس شركة أوبن إيه آي سام ألتمان وإيلون ماسك.

وسيُطبَّق ميثاق السلوك على نماذج MAI الداخلية الخاصة بمايكروسوفت والتي طرحتها الشركة كبديل لتقنية أوبن إيه آي التي اعتمدت عليها لسنوات.