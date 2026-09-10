«تيك توك» تحذف 15.5 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول

وفي إطار جهوده الأوسع لتوفير تجارب أصيلة وملائمة لمختلف الفئات العمرية على المنصة، حذفت «تيك توك» 86,288,705 حسابات وهمية، و25,764,372 حساباً يُشتبه في عودتها لمستخدمين دون سن 13 عاماً على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2026.
كما أعادت «تيك توك» 40,661 مقطع فيديو في الإمارات، بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعكس التزامه المستمر بتطبيق متوازن وشفاف لسياسات الإنفاذ.
وعلى صعيد البث المباشر LIVE، حظرت «تيك توك» 40,216 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت 285,761 بثاً مباشراً في الإمارات، لمخالفتها إرشادات المجتمع.
ومن خلال الجمع بين تقنيات الكشف الآلي، وإجراءات الإنفاذ على مستوى الحسابات، والمراجعة البشرية، تواصل «تيك توك» تطوير منظومة السلامة المصممة لدعم تجربة أكثر أماناً وملاءمة لمختلف الفئات العمرية.
وخلال الربع الأول من عام 2026، تم تعليق 50,791,858 بثاً مباشراً LIVE على مستوى العالم، بزيادة بلغت نحو 18.6 %، مقارنة بـ 42,822,827 بثاً مباشراً LIVE تم تعليقها في الربع الرابع من عام 2025.
كما خضع 58,207,389 بثاً مباشراً LIVE إضافياً لإجراءات إلغاء تحقيق الدخل أو التحذير، إلى جانب 21,966,667 من مضيفي البث المباشر LIVE الذين تم إلغاء تحقيق الدخل لهم، أو توجيه تحذيرات إليهم خلال الربع نفسه.
وفي مصر والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والسودان والمغرب، أوقفت «تيك توك» استباقياً 3,077,164 بثاً مباشراً، وحظرت 530,510 من مضيفي البث المباشر LIVE، بما يؤكد اتساع إطار الإنفاذ الخاص بالبث المباشر لدى تيك توك، والذي يجمع بين التدابير الوقائية، والتحذيرات، والتعليق، للتعامل مع المخالفات فور حدوثها.