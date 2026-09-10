«تيك توك» تحذف 15.5 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول

كشفت منصة تيك توك عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2026، والذي أظهر أن المنصة حذفت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، 15,519,240 مقطع فيديو في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان والعراق والمغرب ولبنان والسودان، لمخالفتها إرشادات المجتمع، بما يعكس حجم جهود الإنفاذ التي تنفذها «تيك توك»، وتركيزها على تعزيز السلامة والمساءلة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار جهوده الأوسع لتوفير تجارب أصيلة وملائمة لمختلف الفئات العمرية على المنصة، حذفت «تيك توك» 86,288,705 حسابات وهمية، و25,764,372 حساباً يُشتبه في عودتها لمستخدمين دون سن 13 عاماً على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2026.

وفي الإمارات حذفت «تيك توك» 752,214 مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2026، وحققت المنصة معدل حذف استباقي بلغ 98 %، فيما تمت إزالة 88.9 % من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها.

كما أعادت «تيك توك» 40,661 مقطع فيديو في الإمارات، بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعكس التزامه المستمر بتطبيق متوازن وشفاف لسياسات الإنفاذ.

وعلى صعيد البث المباشر LIVE، حظرت «تيك توك» 40,216 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت 285,761 بثاً مباشراً في الإمارات، لمخالفتها إرشادات المجتمع.

وتعكس الإجراءات جهود المنصة في تحديد وإزالة الحسابات التي لا تلتزم بمتطلباتها، إلى جانب تعزيز الضمانات المخصصة لحماية الفئات العمرية الأصغر سناً.

ومن خلال الجمع بين تقنيات الكشف الآلي، وإجراءات الإنفاذ على مستوى الحسابات، والمراجعة البشرية، تواصل «تيك توك» تطوير منظومة السلامة المصممة لدعم تجربة أكثر أماناً وملاءمة لمختلف الفئات العمرية.

كما واصلت «تيك توك» تطبيق إجراءات إنفاذ قوية على خاصية البث المباشر LIVE، التي تتطلب طبيعتها تدخلاً سريعاً وفعالاً للتعامل مع المخالفات.

وخلال الربع الأول من عام 2026، تم تعليق 50,791,858 بثاً مباشراً LIVE على مستوى العالم، بزيادة بلغت نحو 18.6 %، مقارنة بـ 42,822,827 بثاً مباشراً LIVE تم تعليقها في الربع الرابع من عام 2025.

كما خضع 58,207,389 بثاً مباشراً LIVE إضافياً لإجراءات إلغاء تحقيق الدخل أو التحذير، إلى جانب 21,966,667 من مضيفي البث المباشر LIVE الذين تم إلغاء تحقيق الدخل لهم، أو توجيه تحذيرات إليهم خلال الربع نفسه.

وفي مصر والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والسودان والمغرب، أوقفت «تيك توك» استباقياً 3,077,164 بثاً مباشراً، وحظرت 530,510 من مضيفي البث المباشر LIVE، بما يؤكد اتساع إطار الإنفاذ الخاص بالبث المباشر لدى تيك توك، والذي يجمع بين التدابير الوقائية، والتحذيرات، والتعليق، للتعامل مع المخالفات فور حدوثها.