«ديل» تتوقع زيادة المبيعات 25 مليار دولار

رفعت «ديل تكنولوجيز» توقعاتها للمبيعات السنوية بمقدار 25 مليار دولار، متجاوزة بذلك تقديرات المحللين، في إشارة إضافية إلى تنامي الطلب على الخوادم المستخدمة في تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة التي تتخذ في تكساس مقراً لها، في بيان، إن الإيرادات في السنة المالية المنتهية في يناير 2027 ستبلغ نحو 192 مليار دولار، بما يشمل 74 مليار دولار من مبيعات خوادم الذكاء الاصطناعي.

ويزيد ذلك على توقعات صدرت في مايو عند نحو 167 مليار دولار، كما يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 173.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».

وتمثل توقعات خوادم الذكاء الاصطناعي زيادة قدرها ثلاثة أمثال مقارنة بالعام السابق.

وهذا هو الربع الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه توقعات «ديل» لإيرادات سنتها المالية التقديرات.

وفي ظل طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي، تحصل «ديل» على عقود لأجهزة مزودة برقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، فضلاً عن الخوادم التقليدية.

وتحتوي تلك المعدات على نوع من وحدات المعالجة المركزية التي استعادت الزخم نظراً لأنها مفيدة في مهام مثل إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن لديها طلبات متراكمة بقيمة 95 مليار دولار لخوادم الذكاء الاصطناعي، وهو مقياس للإيرادات المستقبلية، في نهاية الربع المالي الثاني.