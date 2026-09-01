لماذا أصبحت كاميرات الهواتف الذكية الحديثة أكثر بروزاً وضخامة؟

مع اتجاه شركات تصنيع الهواتف الذكية نحو تصميمات أكثر نحافة وبساطة، يبرز تحدٍ واضح في الجزء الخلفي من الأجهزة يتمثل في النتوءات الكبيرة الخاصة بالكاميرات، التي أصبحت سمة شبه ثابتة في الهواتف الرائدة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه البروزات نتيجة مباشرة لمحاولات الشركات تطوير قدرات التصوير في الهواتف، عبر استخدام مستشعرات أكبر، وعدسات أكثر تطورا، وتقنيات تقريب بصري بعيدة المدى، إلى جانب أنظمة كاميرات متعددة، وهي مكونات تحتاج إلى مساحة فعلية أكبر داخل هيكل الهاتف.

مستشعرات أكبر لتحسين جودة الصور

يُعد مستشعر الصورة أحد أهم المكونات التي تحدد جودة التصوير، إذ يتولى التقاط الضوء الذي يمر عبر العدسة وتحويله إلى بيانات تُستخدم لتكوين الصورة.

وتحتاج المستشعرات الأكبر إلى مساحة أكبر، لكنها في المقابل تستطيع التقاط كمية أكبر من الضوء، ما يساهم في تحسين جودة الصور، خصوصا في ظروف الإضاءة المنخفضة، وإظهار تفاصيل وألوان أكثر واقعية.

وبسبب القيود الحالية في تقنيات تصنيع الهواتف والكاميرات، يصعب وضع هذه المكونات الكبيرة بالكامل داخل هيكل فائق النحافة من دون زيادة سماكة الجهاز.

لذلك، تلجأ الشركات إلى إبراز وحدة الكاميرا خارج السطح الخلفي للهاتف، بدلا من جعل الهاتف بأكمله أكثر سماكة.

التقريب البصري يفرض تحديات إضافية

لا يقتصر الأمر على حجم المستشعرات، إذ يمثل التقريب البصري أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة سماكة وحدات الكاميرا.

فكلما زاد البعد البؤري للعدسة، أمكن تحقيق مستويات أعلى من التكبير، لكن ذلك يتطلب مسافة أكبر بين العدسة ومستشعر الصورة، وهذه المسافة يصعب توفيرها داخل هيكل هاتف نحيف بالطريقة التقليدية.

ولهذا السبب، تعتمد الهواتف الحديثة على تصميمات متطورة، أبرزها أنظمة العدسات المنظارية (Periscope)، التي تسمح بزيادة طول المسار البصري داخل الهاتف من دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في سماكته.

وتستخدم هذه التقنية ترتيبا مختلفا للعناصر البصرية، بحيث يمتد المسار الضوئي داخل الهاتف بشكل أفقي نسبيا، بدلا من أن يكون عموديا بالكامل، ما يوفر مساحة أكبر للتقريب البصري.

تعدد الكاميرات يزيد حجم الوحدة الخلفية

كما أن الهواتف الرائدة لم تعد تعتمد على كاميرا واحدة فقط، ففي كثير من الأجهزة الحديثة، توجد ثلاث كاميرات أو أكثر، تؤدي كل واحدة منها وظيفة مختلفة، مثل التصوير الرئيسي، والتصوير فائق الاتساع، والتقريب البصري.

ويعني جمع هذه الأنظمة داخل هاتف واحد وجود عدد أكبر من المستشعرات والعدسات والمكونات الميكانيكية والإلكترونية، وهو ما ينعكس في النهاية على حجم وحدة الكاميرا وبروزها عن ظهر الجهاز.

وبالتالي، فإن النتوء الكبير للكاميرا ليس مجرد خيار تصميمي تتبناه الشركات، بل يمثل إلى حد كبير مقايضة بين نحافة الهاتف وقدرات التصوير.

ففي الوقت الذي يرغب فيه المستخدمون في هواتف أنحف وأكثر انسيابية، فإنهم يريدون أيضا كاميرات قادرة على التقاط صور عالية الجودة، وتوفير تقريب بصري أفضل، وأداء أكثر قوة في مختلف ظروف الإضاءة.

ومع استمرار الشركات في تطوير تقنيات التصوير، ستظل المعادلة قائمة بين الحفاظ على نحافة الهاتف وتوفير المساحة اللازمة لمكونات كاميرا أكثر تطورا، إلى أن تظهر تقنيات جديدة قادرة على تقديم هذه الإمكانات من دون الحاجة إلى وحدات كاميرا بهذا الحجم.