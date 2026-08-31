«فيفو» تطلق هاتفاً ذكياً جديداً

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي iQOO Neo 11 Extreme Edition الجديد، الذي يتمتع بمقاومة الماء وفقاً لمعيار الحماية IP69. وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يأتي بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.83 بوصات وبدقة وضوح تبلغ 3200 × 1440 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 144 هرتز، بينما تصل شدة السطوع HDR إلى 4500 نيت. ويأتي الهاتف مزوداً بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وينبض بداخل الهاتف iQOO Neo 11 Extreme Edition الجديد المعالج MediaTek Dimensity 9500M ثماني الأنوية، إلى جانب المعالج Q2 E-Sport المطور خصيصاً لتعزيز أداء الألعاب. وتتوفر النسخة الأساسية بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما تتوفر نسخة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.