أبل تؤجل إطلاق خصائص ذكاء اصطناعي امتثالاً لقواعد التكنولوجيا الأوروبية

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة أبل الأمريكية اليوم "الجمعة" تأجيل إطلاق ثلاث خصائص جديدة الذكاء الاصطناعي الجديدة امتثالا لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تتطلب منها التأكد من قدرة المنتجات والخدمات المنافسة على العمل باستخدام أدواتها.

وسلطت أبل الضوء على جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الشهر باستعراضها طائفة من الخصائص الجديدة وتحسينات البرمجيات لجهاز آيفون وأجهزة أخرى تنتجها لتعزيز المبيعات المتقلصة.

وقالت الشركة إن خاصية أبل إنتليجنس التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج نصوص وصور وغيرها من المحتوي بناء على أمر ستكون متاحة على أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس وآيباد وماك التي بها شريحة إم1 والإصدارات الأحدث. وتسمح خاصية فون ميرورينج في نظام تشغيل ماك أو.إس سيكويا بمشاهدة شاشة الهاتف والتفاعل معها على أجهزة كمبيوتر ماك.

وقالت الشركة إن خصائص (فون ميرورينج) ومعززات (شيربلاي سكرين شيرنج) و(أبل إنتيلجنس) لن تُطرح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي هذا العام بسبب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت أبل بيان "نحن قلقون على وجه التحديد من أن متطلبات التشغيل البيني بقانون الأسواق الرقمية قد تجبرنا على المساس بسلامة منتجاتنا بما يعرض خصوصية المستخدم وأمن البيانات للخطر".

وجاء في البيان أيضا "نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإيجاد حل يمكننا من تقديم هذه الخصائص لعملائنا في الاتحاد الأوروبي دون المساس بسلامتهم".