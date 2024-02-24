"الفابت" المالكة لـ"غوغل" تعتذر عن صور غير دقيقة أنتجها "جيمني"

المصدر: د ب أ

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أصدرت شركة "الفابت"، الشركة الأم المالكة لغوغل، اعتذاراً بشأن صندوق الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التابع لها "جيمني"، الذي أنتج صوراً لشخصيات تاريخية مع تصويرات عنصرية أو عرقية غير دقيقة.

وأرجعت الشركة الأخطاء إلى جهودها لتقديم نتائج متنوعة.

وجاء هذا البيان رداً على النقد الخاص بتصور شخصيات تاريخية بيضاء مثل الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وجنود ألمان من العصر النازي كأشخاص ملونيين.

واعترف جاك كراوزيك رئيس قسم منتجات الذكاء الاصطناعي في غوغل بأن "جيمني" قدم صوراً تظهر شخصيات تاريخية بيضاء كأمريكيين من أصول أفريقية أو آسيوية، ومن بينهم الأباء المؤسسون والبابا.

وأكد كراوزيك أن جهوداً تبذل من أجل علاج وإصلاح الصور غير الدقيقة على الفور.

ولم تحدد جوجل الصور التي اعتبرت غير صحيحة لكنها أكدت مجدداً التزامها بحل هذه القضية، قائلة إن تلك الأخطاء سلطت الضوء على الحاجة لتحسين تقديم التنوع في الذكاء الاصطناعي التوليدي نتيجة لوجود تحيزات وقوالب نمطية.