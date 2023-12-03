أنستغرام يتيح البحث بكل اللغات على خدمة ثريدز

المصدر: د ب أ

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أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى نسخته الأحدث إمكانية البحث على خدمة الرسائل المكتوبة "ثريدز" المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقا) بكل اللغات.

وبدأ اختبار خاصية البحث في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ومنها نيوزيلندا وأستراليا في أغسطس الماضي قبل إضافة باقي الدول المتحدثة بالإنجليزية والإسبانية ومنها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. والآن قال أدم موسيري رئيس إنستجرام إن خاصية البحث الآن تدعم كل اللغات المستخدمة في تطبيق إنستجرام.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث سيجعل التطبيق الذي يستخدمه حاليا نحو 100 مليون مستخدم شهرياً، أكثر فائدة لجمهور عالمي أوسع نطاقاً.

كما تأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير عن قرب إطلاق خدمة ثريدز في الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أنستغرام قد يطلق الخدمة في الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أنها قد تتيح عدة أوضاع بحيث يمكن للمستخدم قراءة المشاركات دون الحاجة إلى إنشاء حساب على التطبيق.

في الوقت نفسه فإن إضافة إمكانيات البحث ستكون عنصرا أساسيا في نجاح الخدمة في الاتحاد الأوروبي بسبب تعدد اللغات فيه. كما أنها ستجعل خدمة ثريدز أكثر فائدة في أكثر من 100 دولة موجود فيها تطبيق إنستغرام.

ويسعى فريق ثريدز في إنستغرام لتطوير الخدمة استجابة لأراء المستخدمين، فأضاف خصائص مثل التسلسل الزمني للمشاركات ونسخة الويب وطريقة لمعرفة المستخدمين الذين أعجبتهم المشاركة وإجراء استطلاعات الرأي العام ونشر الرسوم وزر التحرير لتعديل المشاركة بعد بثها وغير ذلك بعد شهور قليلة من إطلاق الخدمة.