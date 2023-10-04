جوجل تطلق Pixel 8 وساعة ذكية بميزات ذكاء اصطناعي جديدة

المصدر: رويترز

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أطلقت شركة Alphabet's Google اليوم "الأربعاء" هواتف Pixel 8 الذكية وساعة ذكية جديدة تدمج تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل أعمق في الأجهزة الاستهلاكية للشركة.

تبلغ مبيعات الهاتف الذكي Pixel الرائد من Google جزءًا بسيطًا من مبيعات iPhone من Apple، ولكن تم تصميمه لإظهار كيف تدفع منتجات Android حدود التكنولوجيا المتاحة. تحظى هواتف Pixel بشعبية لدى عشاق التصوير الفوتوغرافي والمستهلكين الذين يفضلون أجهزة Android دون تعديلات من صانعي هواتف آخرين.

قامت Google بتعزيز خط Pixel بأحدث معالج لها للأجهزة المحمولة، Tensor G3. تحتوي شريحة Google المخصصة الجديدة على المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يتيح للمستخدمين معالجة المزيد من البيانات على الجهاز نفسه وفي السحابة.

وقال المسؤولون التنفيذيون في حدث Made by Google في نيويورك يوم الأربعاء إن ميزات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في التصوير الفوتوغرافي وتلخيص صفحات الويب وحظر المكالمات غير المرغوب فيها.

يتميز Pixel 8 Pro، وهو الأغلى سعرًا، بتطبيق مقياس الحرارة لقياس درجة حرارة الجسم، رهنا بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

تبدأ الأسعار من 699 دولارًا أمريكيًا لهاتف Pixel 8 و 999 دولارًا أمريكيًا لهاتف Pixel Pro 8، وهو أعلى بـ 100 دولار أمريكي من موديلات الجيل السابق. ستكون متاحة ابتداءً من 12 أكتوبر.

وقال ريان رايث المحلل في IDC: "من الواضح أن جوجل كانت تركز على دفع رسالة الذكاء الاصطناعي المحمول في حدث اليوم وسيكون وجود الذكاء الاصطناعي على الجهاز/العميل موضوعًا مهمًا للصناعة في المستقبل".

"إذا تم دعمها بتسويق قوي، يمكن لجوجل زيادة حصتها السوقية مع هذه المجموعة، لا سيما في الولايات المتحدة".

في الشهر الماضي، أطلقت Apple سلسلة جديدة من هواتف iPhone تتضمن هيكلًا جديدًا من التيتانيوم وشريحة أسرع وقدرات لعب فيديو محسّنة.

كانت أكبر مفاجأة مع iPhone 15 هي أن Apple لم ترفع الأسعار، مما يعكس تراجع سوق الهواتف الذكية العالمية.

احتلت Google Pixel المرتبة 12 عالميًا من حيث الشحنات، بحصة 0.9%، وفقًا لشركة IDC.

يمكن أن تجعل أحدث التحديثات هواتف Pixel أكثر جاذبية للمتسوقين في موسم العطلات.

الولايات المتحدة هي أكبر سوق، حيث تمثل حوالي 39% من شحنات Pixel العالمية، تليها اليابان بنسبة 29% والمملكة المتحدة بنسبة 9%، وفقًا لشركة IDC.

أعلنت Google أيضًا عن خطط لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مساعدها الافتراضي، مما يسمح له بالقيام بأشياء مثل مساعدة الأشخاص في تخطيط رحلة أو متابعة رسائل البريد الإلكتروني ثم طرح أسئلة متابعة.

أطلقت الشركة Google Watch 2، وهو ترقية على الساعة الذكية الأولى التي تم إطلاقها في أكتوبر 2022، بدءًا من 349 دولارًا أمريكيًا. يتميز بتاج رقمي وميزات تتبع صحي متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.