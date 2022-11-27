تطبيق كوو يسحب البساط رويداً من تويتر في البرازيل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ظل الغموض المحيط بمستقبل تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، لجأ عدد ضخم من المستخدمين في البرازيل إلى استخدام بديل مماثل للتطبيق من الهند.

وبحسب صحيفة إنديا توداي فإنه تم تنزيل التطبيق الهندي كوو الذي يستبدل شعار الطائر الأزرق الموجود على تطبيق تويتر بطائر أصفر مع توفير خصائص مماثلة لتلك الموجود في التطبيق الأشهر، أكثر من مليون مرة خلال 48 ساعة في البرازيل بعد إضافة اللغة البرتغالية إليه.

وقال أبراميا رادهاكريشانا الرئيس التنفيذي لشركة التطبيق الهندي في تصريحات لصحيفة إكسترا البرازيلية إنه حتى يوم الجمعة قبل الماضي كان عدد مستخدمي كوو في البرازيل حوالي 2000 مستخدم، ولكن قبل نهاية الأسبوع الماضي وصل العدد لأكثر من مليون مستخدم بينهم عدد من المشاهير.

وإلى جانب تزايد عدم الثقة في موقع تويتر، انضم عدد كبير من البرازيليين إلى تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد بسبب اسمه حيث أن كلمة "كوو" في البرتغالية تعني "المؤخرة" وهو ما أدى إلى ظهور عدد لا يحصى من النكات على كل من تطبيق كوو وتويتر.

واضطرت شركة كوو إلى نشر رسالة عبر موقع تويتر نفسه لتفسير معنى الاسم وقالت إن "كوو مأخوذ من عبارة طائر أصفر لطيف وليس كما تعتقدون".

في الوقت نفسه لا يحتوي تطبيق كوو على رمز طائر أزرق ولا أصفر للإشارة إلى الحسابات الموثقة كما هو الحال في تويتر. ونتيجة لذلك يوجد عدد قليل من الحسابات البرازيلية المزيفة على تطبيق كوو، بما في ذلك حساب باسم الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وفي حين تحول بعض المستخدمين إلى التطبيق البديل ماستودون اللامركزي يقدم كوو تجربة للمستخدم أقرب ما تكون إلى تويتر بتوفير نفس الواجهة والخصائص.

وتقول شركة كوو إنه تم تنزيل التطبيق أكثر من 50 مليون مرة في أكثر من 100 دولة، وأنه "ثاني أكبر منصة مدونات صغيرة متعددة اللغات على مستوى العالم".

يذكر أن تطبيق كوو متاح حاليا باللغة الإنجليزية و11 لغة أخرى. تم إطلاق التطبيق في الهتد عام 2020، واشتهر بين المسؤولين القوميين والشخصيات الشهيرة في الهند، بعد الخلافات التي نشبت بين تطبيق تويتر والسلطات الهندية بسبب نشر تغريدات مناهضة للحكومة.

