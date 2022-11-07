"تويتر" تؤجل فرض رسوم التحقق لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، أن شركة تويتر سترجئ فرض رسوم شهرية قدرها 8 دولارت على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

ولم ترد تويتر بعد على طلب للتعليق.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، لمن ستكون الأغلبية في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

وجاءت التغييرات في عملية التحقق من تويتر بعد أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وحدثت تويتر، السبت، تطبيقها على متجر تطبيقات آبل للبدء في تحصيل 8 دولارات شهرياً مقابل علامات التحقق الزرقاء.

وقال يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة الأسبوع الماضي، إن تويتر قامت أخيراً بتسريح 50% من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة.