قاضٍ أمريكي ثانٍ يوقف قيود وزارة التجارة على "تيك توك"

المصدر: رويترز

أصدر قاض أمريكي ثان أمس الاثنين أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق تيك توك لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين.

وتقول الشركة المالكة لتيك توك إن القيود ستحظر استخدامه فعليا في الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أمريكي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

ولم تعلق وزارة التجارة أو تيك توك على الأمر القضائي الجديد.