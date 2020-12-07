السعودية: توليد الكهرباء اللازمة لإنارة الحرمين عن طريق المشي

المصدر: البيان الإلكتروني

استطاع أكاديميان سعوديان أن يسجلا براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، عن فكرة لتوليد الكهرباء عن طريق المشي على مكابس صغيرة توضع تحت الأرضيات، حسبما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، وفقاً لـ "cnn بالعربية".

وقال الدكتور عبد الحميد الخطيب، أستاذ الهندسة الطبية المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز، أحد مُسجلي براءة الاختراع: "أخذنا سنوات لحين تسجيل براءة الاختراع هذه"، مُشيرًا إلى أن العالم يبحث عن طاقات نظيفة، في وقت توجد طاقات مُهدرة لم تستغل بعد.

وأوضح الخطيب، في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، كيفية عمل هذه التقنية، قائلا إنها تعمل عن "طريق الضغط على مكابس صغيرة تُوضع تحت الأرضيات، وتُجمع الطاقة المُولدة في بطاريات لوقت الحاجة"، لافتا أنه يصلح للأماكن التي يكون فيها عدد المشاه كبير عبر مسافات طويلة.

وأضاف الخطيب أنه ليس هناك حاجة لمواد مُكلفة لتشغيل هذا الاختراع، وأن تنفيذه لا يحتاج تجهيزات جديدة أو تقنيات بحاجة لأن تُكتشف.

وتابع أنه لعمل ذلك يمكن "استخدام بلاط عادي أسفله مكابس، ونستخدم سائل قد يكون ماء أو زيت، أو غازات خاملة، وعند الضغط على المكابس تتحرك توربينات شبيهة بتوربينات توليد الطاقة عن طريق الهواء أو الماء"، حسب قوله.

وأشار الخطيب إلى أن هذه التقنية يمكن أن تناسب أماكن، مثل المولات وممشى الرياض ومداخل الفنادق، ومثلها الحرمين المكي والمدني، لكونهما يحتويان أعداد كبيرة من الناس، وهو ما يمكن أن يُسهم في توفير نسبة كبيرة الطاقة اللازمة لإضاءة الحرمين.

وقال إن الاختراع جاهز للتنفيذ، وسيجد النور قريبا جدًا، وأن هناك مساع لعقد لقاءات بين المستثمرين والجهات المعنية وجامعة الملك عبدالعزيز.