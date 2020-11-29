لمحبي الشعر.. جوجل طور برنامجاً لمساعدتكم في التأليف

المصدر: د ب أ

طورت شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الانترنت منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد في تأليف الابيات الشعرية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا بأن جوجل قامت بتغذية المنظومة التي تحمل اسم "فيرس باي فيرس" أي "بيت بعد بيت" بعشرات الآلاف من الأشعار والأبيات التي نظمها أعظم شعراء العالم، حتى أصبح بمقدورها تأليف الأبيات الشعرية مع مراعاة قواعد النحو والاملاء.

ومن أجل الاستفادة من المنظومة الجديدة، يقوم مستخدم البرنامج بكتابة أول بيت من القصيدة بمفرده ثم يختار من بين أسماء 22 شاعرا شهيرا مسجلين على البرنامج، فتقوم المنظومة باقتراح أبيات شعرية من تأليفها حسب اسلوب الشاعر الذي تم اختياره.

ومن بين الشعراء المسجلين على المنظومة إيميلي ديكسون وروبرت فروست وبول لورانس دونبار وإدجار آلان بو.

وتتيح المنظومة الجديدة للمستخدم امكانية اختيار الشكل الشعري المراد اتباعه في التأليف مثل الشعر الرباعي أو الشعر الحر وغير ذلك، وكذلك اختيار القافية المراد الالتزام بها.

ونقل "فيز دوت أورج" عن ديف يوثوس المهندس بشركة جوجل قوله إنه "تم تدريب المنظومة بحيث يمكنها أن تفهم معنى الأبيات التي تمت كتابتها، على مستوى اللفظ، بحيث يمكنها أن تختار أفضل الأبيات التي تتناسب مع البيت السابق"، وأضاف أنه "حتى في حالة تناول موضوع غير شائع في الشعر الكلاسيكي، سوف تبذل المنظومة أقصى جهدها من أجل تقديم اقتراحات تتلائم مع الموضوع الجديد".