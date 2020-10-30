سامسونغ تستعيد الريادة في سوق الهواتف الذكية من هواوي

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر تقرير اليوم الجمعة أن سامسونغ للإلكترونيات كانت أكبر بائع للهواتف الذكية على المستوى العالم في الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت الشركة الكورية العملاقة مكاسب متواضعة في الأسواق الرئيسية في ظل جائحة كورونا.

وصدرت سامسونغ 80.4 مليون هاتف ذكي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعا بنسبة 2.9% مقارنة بعام سابق، لتستعيد المركز الأول من شركة هواوي للتكنولوجيا الصينية، باستحواذها على 22.7% من قيمة السوق، وفقا لباحث السوق لشركة إنترناشيونال داتا (IDC).

وكانت سامسونغ قد جاءت في المركز الثاني في بيانات (IDC) لشهر يوليو الماضي، بعد هواوي الصينية.

وقالت مؤسسة أي دي سي إن أداء سامسونغ في الربع الثالث كان مدعوما بمبيعات قوية في أسواقها الرئيسية مثل الهند والولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أنه "في الهند، أكبر سوق لشركة سامسونغ الذي يمثل 15% من حجم سوقها الكلي، حسنت العلامة التجارية مكانتها بشكل كبير بنمو 40% على أساس سنوي بفضل أدائها القوي في قطاع المنتجات التي يقل سعرها عن 250 دولارا وقناتها عبر الإنترنت، حيث كان أداء طراز أجهزة فئة "إم" جيدا جدا"، وفق "يونهاب".

وأضافت "وفي الولايات المتحدة، ثاني أكبر أسواق سامسونغ، شهدت موديلات الفئة "أيه" أداءً جيدا لهواتف نوت 20 ونوت 20 إلترا، ما ساهم في رفع الحجم الإجمالي بنسبة 20% في الربع الثالث من عام 2020".

وقد أفادت سامسونغ يوم أول أمس الخميس في لقاء عبر الفيديو بأنها باعت 88 مليون وحدة من الهواتف في الربع الثالث، أكثر من 90% منها هواتف ذكية.

وجاءت هواوي في المركز الثاني بتصدير 51.9 مليون هاتف ذكي في الربع الثالث، انخفاضا بنسبة 22% مقارنة بعام سابق، لتستحوذ على 14.7% من السوق.

وقالت أي دي سي إن "الشركة تواجه تحديات مستمرة بسبب تزايد تأثير العقوبات الأمريكية، والتي تؤثر سلبا على أدائها حتى في الصين حيث تحاول العلامة التجارية تسريع شحناتها خلال فترة أطول".

وكانت شركة شاومي الصينية هي ثالث أكبر لاعب بقيمة سوقية بلغت 13.1%، بعد شحن 46.5 مليون هاتف ذكي في الربع الثالث، ارتفاعا بنسبة 42% مقارنة بعام سابق.

وتراجعت أبل إلى المرتبة الرابعة للمرة الأولى بنسبة 11.8% من السوق، بعد شحن 41.6 مليون هاتف آيفون في الربع الثالث، تراجعا بنسبة 10.6% مقارنة بعام سابق. وأوضحت شركة أي دي سي أن أداء شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الضعيف يرجع إلى التأخير في إطلاق سلسلة أيفون 12.

واحتلت شركة فيفو للاتصالات والتكنولوجيا المركز الخامس بحصة سوقية بلغت 8.9% من السوق، بعد تصدير 31.5 مليون هاتف ذكي في نفس الفترة، ارتفاعا بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق.

وقالت أي دي سي إن شحنات الهواتف الذكية العالمية تراجعت بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 353.6 مليون وحدة في الربع الثالث، أي أفضل من توقعها السابق بتراجع 9% على أساس سنوي، وذلك بفضل فتح الاقتصادات العالمية.