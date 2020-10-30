زيادة إيرادات فيسبوك رغم تراجع مستخدميها في أمريكا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، عن إيرادات فاقت التوقعات، لكنها شهدت انخفاضا في عدد المستخدمين النشيطين في الولايات المتحدة وكندا خلال الأشهر العديدة الماضية.

وحققت الشركة إيرادات تقل قليلا عن 5ر21 مليار دولار، وكانت الغالبية العظمى منها نتيجة للإعلانات عبر الإنترنت. ويمثل المبلغ زيادة بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار المدير المالي لفيسبوك إلى أن الزيادة في إيرادات الإعلانات من المحتمل أن تكون مدفوعة بجائحة فيروس كورونا، الذي نقل الكثير من صناعة البيع بالتجزئة إلى الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان "نعتقد أن الجائحة ساهمت في تسريع تحول التجارة من التسوق المباشر إلى التسوق عبر الإنترنت، وشهدنا زيادة في الطلب على الإعلانات نتيجة لهذا التسارع".

وعززت فيسبوك إيراداته على الرغم من تعرضها لانتقادات بسبب محاولاته تنظيم الإعلانات السياسية والمحتوى المرتبط بالانتخابات.

وأعلنت فيسبوك في الربع الماضي عن وصولها رسميا إلى 3 مليارات مستخدم شهريا عبر جميع تطبيقاتها، والتي تشمل فيسبوك وأنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر.