كوريا الجنوبية الأولى عالمياً في سرعة إنترنت الهاتف والإمارات ثالثة

المصدر: د ب أ

حافظت كوريا الجنوبية على مكانتها الأولى في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بفضل خدمة الجيل الخامس.

وذكرت شركة أوكلا المتخصصة في تقييم سرعة الإنترنت بدول العالم الذي يشغل موقع سبيد تيست لتحليل أداء الإنترنت، في تقرير اليوم الأربعاء أن متوسط سرعة تحميل الإنترنت على الهاتف المحمول في سبتمبر بلغ 121 ميجابايت في الثانية، لتحتل المرتبة الأولى من بين 140 دولة في العالم.

وتمثل هذه السرعة أسرع 4ر3 مرة من متوسط سرعة تحميل الإنترنت في العالم.

وارتفعت سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول للبلاد بمقدار 10% بالمقارنة بـ01ر113 ميجابايت في الثانية في أغسطس، لتحافظ على مكانتها الأولى للشهر الثاني على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية 74ر76 ميجابايت في الثانية في مايو العام الماضي، لتتصدر الترتيب العالمي لمؤشر سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، متفوقة على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى لما يقرب من عام واحد.

وفي ذلك الوقت، قالت أوكلا إن ارتفاع ترتيب كوريا الجنوبية عالميا، يرجع إلى خدمة الجيل الخامس، حيث بلغت سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول في كوريا الجنوبية 89ر54 ميجابايت في الثانية في مارس عام 2019، غير إنها قفزت إلى 81ر63 ميجابايت في الثانية في أبريل من العام نفسه، عندما بدأت خدمة الجيل الخامس، وبالتالي ارتفعت مرتبة البلاد من المركز السادس في مارس عام 2019 إلى المركز الثالث في أبريل عام 2019، ثم إلى المركز الأول في مايو من العام ذاته.

وجاءت الصين في المركز الثاني عالميا بعد كوريا الجنوبية، مسجلة 35ر113 ميجابايت في الثانية، تليها الإمارات 13ر111 ميجابايت في الثانية ثم قطر 08ر88 ميجابايت في الثانية والسعودية 55ر77 ميجابايت في الثانية.