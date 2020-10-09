باكستان تحظر تطبيق تيك توك

المصدر: د ب أ

دفع عدم قيام منصة "تيك توك" لمشاركة الفيديو بتنفيذ أوامر بحجب المحتوى غير الأخلاقي، هيئة الاتصالات الباكستانية لحظر المنصة اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان إن التطبيق الصيني يتم إغلاقه بعد شكاوي من نشر مواد مبتذلة من مختلف شرئح المجتمع.

وأضافت الهيئة أنها حذرت المنصة بأن تقوم بحجب المحتوي غير الأخلاقي، لكنها لم تلتزم بالتعليمات.

تأتي تلك الخطوة بعد أشهر من حظر تطبيق البث الحي "بيجو لايف" لنفس السبب وتم تهديد موقع "يو تيوب" لمشاركة الفيديو بإغلاقه بسبب " المواد المبتذلة وخطاب الكراهية"