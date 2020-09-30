احذر من هذه الثغرة في "واتساب"

المصدر: البيان الإلكتروني

أدخل تطبيق "واتساب" تشفيرا كاملا يحمي الرسائل من الاختراق، وباتت هذه التكنولوجيا المتطورة حاجزا آمنا لا يمكن اختراقه على الإطلاق. لكن، وحسب ما ذكره الموقع الألماني المهتم بمجال التكنولوجيا الرقمية "شيب"، فإن هناك ثغرة في تطبيق "واتساب" تسمح للآخرين بالوصول إلى رسائلك الشخصية إذا لم تنتبه بالضبط إلى شيء بسيط قام "واتساب" سلفا بتوضيحه.

التسجيل في تطبيق "واتساب" لا يلزم المستخدم ذكر اسمه أو إدخال كلمة المرور، ولكن الحصول على حساب بـ"واتساب" مقيّد بالرقم الشخصي للهاتف الخلوي، وهذا هو بالضبط لب المشكلة وما حذرت منه شركة "واتساب" مستخدميها عبر الإنترنت في موقعها الرسمي، كما يقول موقع "فليب بورد" الألماني.

فإذا قمت بتغيير رقم هاتفك وأعادت شركة الاتصالات تخصيص رقم هاتفك المحمول السابق لزبون آخر فيمكن لهذا الشخص من حيث المبدأ الوصول إلى جميع محادثات "واتساب" الخاصة بك.

ولتجنب مثل هذه الحالات يقوم الموقع بحذف جميع بيانات الدردشة لرقم بمجرد لم ينشط هذا الرقم لمدة 45 يوما. ومع ذلك، فغالبا ما يتم إعادة تعيين أرقام الهواتف قبل هذا الموعد النهائي، وإذا قام الشخص الذي تلقى رقمك القديم بتثبيت "واتساب" وفتحه خلال فترة تقل عن 45 يوما فسيكون بإمكانه الوصول إلى جميع نشاطاتك على "واتساب".

فما العمل إذا؟! بعد تغيير الموبايل والخط الهاتفي ولمنع أي شخص لديه رقم هاتفك القديم من الوصول إلى رسائل "واتساب" الخاصة لديك خياران بحسب (DW):

1.حذف الحساب تماما من الرقم القديم. وللقيام بذلك عليك أولاً فتح "واتساب" والانتقال إلى الإعدادات، تحت عنصر "الحساب" يجب الضغط على "حذف حسابي".

2. أو تقوم بتغيير ذلك في رقمك الجديد. أولا يجب فتح "واتساب" والانتقال إلى الإعدادات، وتحت عنصر "تغيير الرقم" يجب إدخال رقم هاتفك الجديد. بعدها سيتم نقل حساب "واتساب" الخاص بك إلى رقم هاتفك المحمول الجديد.