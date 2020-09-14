"أوراكل" تفوز بصفقة تشغيل "تيك توك" في أمريكا

المصدر: د ب أ

فازت شركة أوراكل للبرمجيات بصفقة تشغيل تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير متعددة في منصات إخبارية أمريكية، في اتفاق يسعى لمنع إدارة ترامب من حظر تيك توك.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء أمس الأحد نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن شركة أوراكل ستكون "الشريك التقني الموثوق به" لتيك توك في صفقة من غير المتوقع أن تكون عملية بيع كاملة.

ورفض متحدث باسم تيك توك التعليق على أنباء الصفقة مع أوراكل.

وجاءت التقارير بعد وقت قصير من إعلان شركة مايكروسوفت- الشركة الأخرى الوحيدة التي تقدمت بعرض لتشغيل تيك توك في الولايات المتحدة- أن شركة بايت دانس ومقرها الصين، وهي الشركة الأم لتيك توك رفضت عرضها لتشغيل لمنصة التواصل الاجتماعي.

وقالت مايكروسوفت في بيان "أبلغتنا بايت دانس أمس بأنها لن تبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت".

وأضافت "نحن على ثقة من أن اقتراحنا كان سيكون مفيدًا لمستخدمي تيك توك، وحاميا لمصالح الأمن القومي في الوقت ذاته".

وأصبح التطبيق نقطة محورية في إثارة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى حظر التطبيق في 20 سبتمبر الجاري ما لم يتم بيعه لشركة أمريكية.