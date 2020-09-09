مزايا جديدة في انتظار مستخدمي واتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موقع "وا بيتا إنفو" (WABetaInfo)، المختص في اختبار الإصدارات التجريبية لمختلف التطبيقات عن مزايا جديدة في انتظار مستخدمي تطبيق واتساب للمحادثة.

وقال الموقع إن شركة واتساب بصدد إعداد ميزة جديدة اسمها (Add WhatsApp Doodles)

ومن المقرر أن يدعم واتساب هذه الميزة الموجودة في طبعته للخاصة بالويب "لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء بالنسبة لك" على حد وصف الموقع.

نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير، فهي غير متوفرة بعد في تحديث WhatsApp Web وDesktop.

وفي إصدار حديث، قام واتساب بتمكين دعم Dark Theme على "واتساب ويب" حيث يقوم مهندسوه بإصدار خيار لتغيير السمة تلقائيًا من الضوء إلى الظلام (والعكس صحيح)، بناءً على تفضيلات النظام لديك.

وينوي المهندسون في شركة واتساب دعم خاصية تحكم جديدة تتيح بتخزين أكبر للصور والفيديوهات التي تصلك يوميا من خلال الدردشة مع أصدقائك. وبهذا لن تكون مجبرا على مسح الكثير منها للاستمرار في الاستمتاع بخصائص الدردشة المشهورة في هذا التطبيق، وفقاً لقناة الحرة.

ستتيح لك لوحة المعلومات الجديدة معرفة السعة التخزينية المستخدمة حاليا ومقدار السعة التخزينية المجانية، كما ستقوم أيضا بتحديد الملفات الكبيرة، ومعرفة مقدار السعة المستخدمة في كل دردشة.

كما أن التطبيق سيتدعم بنظام بحث عن ملصقات مرفقة عبر كلمات مفتاحية تحيلك إلى بنك ملصقات هائل يجمع كثيرا من الأنواع.

إلى ذلك، يقول موقع "وا بيتا إنفو" إنه سيكون بالإمكان تلوين المحادثات حسب ذوق كل مستخدم، ولن يكون بذلك مجبرا على استخدام خلفية جامدة.