"أبل" و"غوغل" تطوران نظاماً للتحذير من كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركتا أبل وغوغل أمس الثلاثاء إتاحة نظام التحذير من التعرض لفيروس كورونا على هواتفهما الذكية من دون تثبيت تطبيق منفصل.

وسيتم دمج نظام التحذير من التعرض للفيروس في هواتف آيفون من شركة أبل، والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من غوغل.

وفي السابق، كان يتعين على الإدارات الصحية تطوير تطبيقاتها الخاصة للاستفادة من نظام التحذير، وكان يجب على المستخدمين تنزيله.

ويجب على الحكومات ومستخدمي الهاتف اختيار استخدام التكنولوجيا، التي تنبه الأشخاص إذا تواصلوا مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد- 19.

وتتبادل الهواتف الذكية المزودة بهذه الوظيفة المعلومات عبر تقنية البلوتوث، وعادة ما تحذر المستخدم إذا كان على اتصال بشخص مصاب لمدة 15 دقيقة في نطاق مترين.

ويمكن للسلطات المحلية تعديل مدة الاتصال ومسافته لتلقي تنبيه.