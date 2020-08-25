عودة خدمة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" إلى العمل بعد فترة توقف

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الأمريكية " زووم أمريكا" أمس الاثنين حدوث اضطراب في خدمتها في الولايات المتحدة لعدة ساعات.

وقال إريك يوان، الرئيس التنفيذي للشركة التي أصبحت خدمتها حيوية للكثير من الشركات والمستخدمين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، إن "زووم أمريكا شهدت اضطرابا في خدمتها وهو ما أثر على الكثير من عملائنا... آنا آسف للغاية بشكل شخصي وسنبذل كل جهدنا لمنع تكرار هذا الأمر في المستقبل".

جاء توقف خدمة زووم في الوقت الذي بدأ فيه الكثير من المدارس في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أول أيام التدريس عبر الإنترنت باستخدام تطبيق زووم.

يذكر أن خدمة زووم كانت تستهدف في البداية الشركات، ولكن تستخدمها الآن المؤسسات التعليمية والكثير من العملاء في ظل القيود المفروضة على الاجتماعات والتجمعات واللجوء إلى العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي أعقاب توقف الخدمة تراجع سعر سهم زووم في البورصة الأمريكية بنسبة 3 في المئة تقريبا.