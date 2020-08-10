واتساب يضيف خاصية التدمير الذاتي للرسائل

المصدر: البيان الإلكتروني

يجلب التحديث الأخير لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب خاصية جديدة تسمى الرسائل ذاتية التدمير، بعد شهور من الإعلان عن بدء تطويرها، وفقا لـ إيلاف".

تتيح الخاصية الجديدة لمستخدمي واتساب ضبط مؤقت للرسائل لحذف أية محادثة وإخفائها تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة، على عكس الميزة الخاصة بتطبيق سيغنال والتي تسمح بضبط مؤقت للرسائل لتختفي تلقائيًا بعد المدة التي حددها المستخدم.

ميزة واتساب تجلب خيارًا توقيتيًا واحدًا، يتيح حذف الرسائل المرسلة بعد أسبوع فقط.

تهدف خاصية واتساب الجديدة إلى منع تراكم الرسائل غير المهمة الخاصة بتطبيق واتساب، والتي تحتل مساحة تخزينية كبيرة في الهاتف. ستكون الخاصية الجديدة متاحة لمسؤولي الدردشات الجماعية فقط.

ويعد واتساب أحد أكثر تطبيقات التراسل انتشارا بين مستخدمي الجوال. أسسه في العام 2009 الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضًا)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع "ياهو"، ويقع مقره في سانتا كلارا بكاليفورنيا.