تويتر يضع علامة مميّزة على الحسابات الحكومية

المصدر: د ب أ

يعتزم موقع تويتر أن يضع بوضوح علامة مميزة بشأن الحسابات التي تخص المؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.

وقال تويتر أمس الخميس "في الوقت الحالي ينصب تركيزنا على كبار المسؤولين والمؤسسات التي تعد الصوت الرسمي للدولة في الخارج".

وستشمل العلامة المميزة الخاصة بوسائل الإعلام أيضا كبار المحررين والموظفين في المواقع الإخبارية التي تديرها الدولة.

وأوضح موقع تويتر إن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفهم المحتوى الذي يصل بصورة أفضل، حيث أشار إلى أن المنصة غالبا ما تستخدمها الحكومات كوسيلة للوصول إلى الأشخاص مباشرة.