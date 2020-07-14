رحيل مؤسس "سكايب"

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي رجل الأعمال الإستوني والمستثمر والمبرمج، الذي كان أحد مؤسسي موقع خدمة سكايب الشهير، تيوفو أنوس، أول أمس الأحد عن عمر يناهز 48 عاما.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، فإن سبب وفاة رجل الأعمال كان "مرضا غير معروف". ومع ذلك، بناء على طلب الأسرة، لم يتم تقديم تفاصيل أسباب الوفاة.

وقد بدأ نجاح أنوس بإنشاء سكايب مع أصدقائه الثلاثة. بعد ذلك، شارك بنشاط كمستثمر في العديد من المشاريع التجارية.

في أغسطس الماضي، نمت قيمة أصول Ambient Sound Investments (ASI)، وهي شركة استثمارية من مؤسسي سكايب الاستونيين المشاركين، بنسبة 17.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 131 مليون يورو.

في العام 2010، حصل أنوس على وسام النجمة البيضاء من الدرجة الخامسة من قبل رئيس إستونيا.

وأعلنت الأسرة أن جنازة رجل الأعمال ستكون للمقربين فقط.